Casa Emburria echa el cierre y estas son las impresiones de la cuarta generación de hosteleros

"Es difícil de explicar, sientes alegría, pero también pena". Manel Arias y Ángela Pérez contestan titubeando fuera de la barra, cerca de las ochenta personas que ayer, viernes, despidieron Casa Emburria de El Crucero (Tineo) para siempre. Después de más de cien años (Manel estima 132) dando comidas, la puerta del reconocido restaurante se cierra para no volver a abrirse como se conoció: siendo de la familia Arias.

En las últimas décadas, fue la cuarta generación de la saga hostelera la que dirigió el destino del negocio. Hoy no hay relevo, aunque sí trabajo y prosperidad si se quisiera trabajar en este restaurante que goza de reputación en el concejo y fuera de sus fronteras. En Tineo que fue Emburria quien puso a este pequeño pueblo en el mapa gastronómico asturiano.

En la jornada de despedida, hubo lágrimas, reencuentros, muchas risas y también, trabajo. "Estamos muy cansados y yo creo que es hora de descansar", contó Manel casi al término de su larga y dura jornada de trabajo dando el almuerzo.

Este tinetense asegura que nunca se podrá desvincular del todo porque nació en esa casa, casi en los mismos fogones de Casa Emburria. Allí vive. Hogar en un piso y trabajo justo al lado. Por eso su vida dice que fue tan sacrificada, porque la hostelería «es dura» y no da tregua cuando otros se divierten y porque, en su caso, tenía el trabajo "en casa". "Nos da pena, pero también tenemos ganas de desconectar", insiste el matrimonio en un intento de no ofender a esas personas que les dieron tanto, sus clientes.

El próximo día cinco ambos iniciarán un viaje con destino desconocido para hacer "un poco de transición". Volverán después, como no podía ser de otra forma por su carácter, a su casa y a su restaurante aunque ya no para abrirlo como casa de comidas. "Habrá seguro trabajo porque queremos mantener todo en condiciones", advierte Manel.

Con el lío de las comidas y las despedidas, la jornada de ayer se fue en un suspiro. El matrimonio se sorprendió porque todas las personas que reservaron mesa eran "amigos y conocidos". "Incluso una amiga de Santo Domingo que se quiso perder este día tan especial", contó Arias. También un numeroso grupo de amigas que eligió este restaurante "porque (con Manel y Ángela) no habrá otra oportunidad".

Ángela Pérez atendió un día más, como hizo desde que se casó con Manel, la cocina. Dice el hombre que tuvo "mucha suerte" porque su mujer cogió el testigo de su suegra y supo mantener vivos platos que ya cocinaba su abuela. Ángela llega a la jubilación con una pena que no oculta. "Estoy feliz y triste porque son muchos años y este es un trabajo que me apasiona; además tenemos salud, pero mi marido ya va por los 71 años y lleva cinco años esperando por mí, era hora", contó. Además, "no hay quien siga". Por eso impera, por momentos, la nostalgia.

Manel recuerda con esa misma emoción, nostalgia, que lleva trabajando desde los 15 años en el mismo lugar. Si lo piensa fríamente, "ya es hora de descansar". Sus amigos no dejaron ayer de decirle que su descanso es "muy merecido".