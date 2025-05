Reclaman el arreglo del tramo vial entre Piedrafita y La Estrella

"En unos sitios autovías y aquí solo parcheos". Fue el lamento de la plataforma que vela por la mejora de las comunicaciones por carretera del suroccidente. El colectivo se reunió en La Estrella (Tineo) a petición de los vecinos para reclamar que se inician las obras de la carretera que comunica Piedrafita con Pola de Allande, "desde el primer tramo, no solo por el medio", tal y como concretó el portavoz, Fernando Álvarez, más conocido como "Cañón".

Según denuncia la población de la parroquia afectada "no hay obras en esta tramo, pese a que la cartelería dice lo contrario". "Cañón" señala que no mejorar el tramo que une Piedrafita con La Estrella y hacer obras entre Gera y Campo del Río "es como hacer una casa y no poner las puertas". "Es un tramo de cinco kilómetros especial para la zona, el único acceso, por ejemplo, la feria Asturforesta; nos preguntamos qué imagen damos con estas comunicaciones", señala. La plataforma "El Suroccidente también existe" convoca otra reunión el próximo 18 de junio a las 19.00 horas en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea para conocer más peticiones.