"Vendí roble de Tineo que terminó en toneles de whisky en Escocia"

El tinetense Santos Bravo Fernández (Francos, 1938) empezó, muy joven, haciendo madreñas y ahora construye edificios. A los 87 años sigue trabajando y en su trayectoria empresarial figura la apertura y gestión de un aserradero y un taller de maquinaria agrícola en Navelgas. Entre los edificios que levantó, un hotel en Oviedo, que incorporó a sus negocios, aunque el plan inicial era venderlo.

Infancia. "Nací en Francos (Tineo), el 5 de enero de 1938. La infancia, recién terminada la Guerra, fue un poco dura. Mi familia tenía una ganadería y se sembraba de todo. Teníamos cinco vacas en un momento en el que los que llegaban a seis ya se consideraban ricos. Tenía que ayudar en las labores de la explotación ganadera".

Labores del campo. "Éramos cuatro hermanos. Dos de ellos eran mayores que yo. Como tenía que ayudar en las labores de la casa, como sallar patatas, no podía ir mucho a la escuela. Pero gracias a la maestra, a lo mejor fallaba el lunes y martes y llegaba el miércoles y me decía lo que habían hecho esos días para que me pusiese al día".

La escuela. "Antes de cumplir los 14 años, la maestra me dijo que tenía que ir a Troncedo, un pueblo ubicado a un par de kilómetros de Francos, para prepararme y conseguir el certificado de estudios primarios. Me daba clase un chico que estaba terminando una carrera universitaria. Iba por la noche, que era cuando podía. Siempre se lo agradecí mucho a la maestra, a doña Gloria".

Hacer madreñas. "Tenía un hermano que era cantero y hacía casas por los pueblos. A los 14 años iba de vez en cuando a aprender. Y en esa época empecé a ganar el primer dinero con la idea de comprar unos árboles y ponerme a hacer madreñas. Mi padre tenía las herramientas y las hacía para la familia. Había entonces muchos madreñeros por la zona. Por ejemplo, en Somiedo la mitad de los chavales las hacían y vecinos de los pueblos de Francos, La Oteda, que está muy cerca, e incluso en la villa de Tineo que habían venido de allí, también se dedicaban a ello. Pero yo hice madreñas poco tiempo".

Santos Bravo en 1961, cuando hizo la mili en Valladolid / .

Otro rumbo laboral. "Un día bajé al bar El Rondo para hacer un recado y estaban allí unos maderistas que llevaban la madera desde pueblos como Francos o La Oteda hablando entre ellos. Uno le preguntaba a otro: ‘¿A cómo vendes la galería?’ ‘A 700 pesetas’, contestaba. ‘La madera de sierra era a más precio...’, decían. Y oyendo aquello pensé: ‘No hago más madreñas. Esta madera que tengo la voy a vender’".

Comprar madera. "Y empecé a comprar lotes de madera, poco a poco y cada vez mayores. No podía tener licencia fiscal, porque no tenía la edad y me tenían que firmar los permisos de corta hasta que pude sacar la tarjeta. Desde que pude sacar el alta fiscal, con 20 años, hasta ahora, que tengo 87, pago impuestos al fisco. Porque sigo trabajando y me gusta ir a la obra todos los días".

El viaje a Piedratecha. "Cuando empezaba con la madera no tenía camiones y había unos que llamaban de servicio público, de aquellos de la guerra, que cargaban 6 ó 7 toneladas y los alquilaba para llevar esa madera a Pravia. En una ocasión, cobré alrededor de 7.000 pesetas por dos camiones. Y marché con el conductor del camión para Tineo. Tenía que ir a Francos, que está a 12 kilómetros, un poco menos cogiendo atajos, pero era de noche. Tenía que alquilar un taxi y en aquel momento solo había dos en Tineo. Fui a ver a uno de ellos, pero vio que era joven no se fió y me dijo que no tenía gasolina. Entonces, el chofer, que estaba pendiente, le dijo ‘si supieses el dinero que lleva en el bolso...’. Al llegar al alto de Piedratecha, que está a mitad de camino del viaje que tenía que hacer, le pregunté: ‘¿Cuánto vale el viaje hasta El Rondo?’ y me comenta que 100 pesetas. ‘¿Y hasta aquí?’, le dije. ‘50 pesetas’, responde. Y para ahorrar esas 50 pesetas, que me daban para pagar jornal y medio al día siguiente, me fui caminando".

Aficiones en la juventud. "De joven jugaba a los bolos, porque allí había mucha afición, y sigue habiendo. Tengo algún trofeo individual en bolo celta. En todos los pueblos había boleras. Entonces los sábados se trabajaba y los domingos se iba a las fiestas y a los bailes en los pueblos que estaban cerca. Primero iba caminando, hasta que tuve moto. En Francos éramos entonces veinte vecinos. Ahora viven cuatro".

Boda y desplazamiento a Navelgas. "En 1963, con 25 años, me casé. Mi esposa, Longina, nació en Vega de Rey, y tuvimos dos hijos, Santos y Marta. La boda la celebramos en el monasterio de Obona. Cuatro años después empecé a pensar en poner en marcha un aserradero en Navelgas. Allí había uno, que era de un luarqués, pero lo había cerrado. Le pagué la patente, porque en aquel momento era como las licencias de los taxistas, que tenías que tenerlas para desarrollar la actividad. Me costó entonces ya 80.000 pesetas".

El aserradero. "Compré el terreno, hice la nave para instalar el aserradero y adquirí las máquinas y todo el material. Era finales de 1967 y el aserradero tenía el teléfono número uno de Navelgas y las llamadas se hacían a través de la centralita. Tenía que ir a vivir a Navelgas y me puse a buscar vivienda. Hoy sobran la mitad de las que hay, pero de aquella no. No había prácticamente nada libre. En aquella época, la renta más cara era de 400 pesetas".

Santos Bravo en una foto reciente en un monte de Navelgas / .

Vivienda alquilada. "Cuando estamos buscando casa para trasladarnos a Navelgas encontré una en la que había estado un inquilino durante muchos años. Voy a ver a los propietarios para preguntarles por la vivienda y me dicen: ‘No te lo arrendamos porque con estas leyes descabelladas que existen tuvimos a un arrendatario que estuvo 20 años pagando 100 pesetas’. Y les comenté que las leyes las podemos hacer las personas con los acuerdos. Y me contestan: ‘¿Cómo va a ser eso?’ y les pregunto por el precio que me pondrían. Me responden que por menos de 1.000 pesetas nada pero que, de todas formas, no quieren alquilar la vivienda. Les digo: ‘Les pago 1.000 pesetas y que en el contrato de arriendo figure que pasados los dos años tendrán que ser 3.000’. Así lo hicimos y ya teníamos vivienda en Navelgas".

Santos Bravo junto a su esposa, Longina, y sus hijos Marta y Santos, en la comunión de este último / .

La casa. "Después construí una vivienda. Cuando entramos a vivir en 1971 en la nueva casa el propietario de aquella que había alquilado ya me tenía que haber empezado a cobrar las 3.000 pesetas, pero seguía pagando 1.000. Le comenté que me tenía que cobrar lo que ponía el documento de arriendo que habíamos firmado, pero me contestó que había sido muy honrado y que no lo subía".

La madera. "Principalmente trabajaba el roble y también el castaño, las maderas de crecimientos lentos, porque por aquella zona hay pocos pinos. En la zona había matas de robles muy buenas y pude comprar la mejor que había en el concejo de Tineo, que estaba en un monte de Nera, cerca del alto de Aristébano. Compraba la madera y la transportaba del monte al aserradero. Allí, con el roble hacía duelas (tablas) para los bocoy (barriles grandes) de los vinos generosos. Esas tablas se llevaban a Andalucía, donde los toneleros las envolvían con unos flejes para hacer los barriles. Los bocoyes se mandaban también a Escocia para el whisky. El roble tiene buena salida para esto, pero ahora queda poco. Empecé vendiendo en Jerez de la Frontera y también en La Palma del Condado durante mucho tiempo".

Bueyes. "Cuando empecé con la empresa de madera se hacía el traslado desde el monte con los bueyes todavía. No había carrocetas ni la maquinaria forestal que llegó después, como las plumas que tienen los camiones de hoy, que cogen la madera y va el conductor solo y carga. Más tarde, llegarían las motosierras, pero primero utilizábamos un tronzador de metro y medio de largo que necesitaba dos personas, con una a cada lado".

"Pascualinos". "Cuando iba a Andalucía a visitar a los clientes a los que vendía madera para fabricar toneles e iban los camiones a llevarla veía muchos tractores por allí parados. Eran, principalmente, "pascualinos" (de la marca italiana Pasquali) , que ya no usaban y estaban a la venta. Cuando tenían sembradas las viñas a unos 1,20 metros de separación utilizaban estos tractores para pasar trabajando entre ellas. Pero cuando vinieron los tractores grandes quitaron aquellas viñas e hicieron otras para que pasasen los vehículos de mayores dimensiones. Los pequeños los tenían a la venta y empecé a comprar aquellos tractores. Iba el camión desde Navelgas con la madera y cargaba los ‘pascualinos’ para volver con ellos".

El taller de maquinaria. "Abrí una nave, también en Navelgas, de compra-venta de tractores. Vendí muchos "pascualinos", cientos, a particulares. Había empezado a dedicarme a la construcción también. El taller de maquinaria funcionó desde 1974 hasta 1993. En los últimos años, además de los tractores usados, los vendía nuevos, de Renault. En Gijón estaba el distribuidor oficial, pero no tenían suficientes tractores para entregar, como pasaba entonces con los coches, que había más demanda que oferta. En muchas ocasiones no tenían tractores nuevos y los compradores venían a mí, que preparaba los de segunda mano en el taller con las piezas nuevas que compraba en Andalucía. Un día, llegó el representante de la Pasquali de Gijón con otro señor de la fábrica de Barcelona. Yo estaba en el aserradero midiendo la madera para cargar un camión y me dijeron que sabían que estaba vendiendo diferenciales nuevos. ‘Mal puedo hacerlo, porque en Gijón no me venden piezas a mí’, les indiqué. Y le comenté al representante de la marca, que venía de Barcelona: ‘Si este camión, que es Pegaso, va a Andalucía y rompe un palier, para arreglarlo, ¿lo llevo la farmacia o adonde? Si se rompe una pieza de los tractores que traigo, que fueron hechos por ustedes, tendré que tener piezas’. Y entonces le dice al que venía con él que había que ponerse de acuerdo para venderme los repuestos".

La construcción. "En 1974 ya hice naves industriales en Oviedo. Iba y venía a Navelgas, donde también construí tres edificios para vender por pisos. En aquel momento hacían falta, ahora están muchos vacíos. Entonces había demanda por parte de gente de Navelgas y de otros vecinos que eran de pueblos de alrededor y vivían en Madrid o en Barcelona. Pero tras el tercero dije: ‘ya no hago más’. Había posibilidad de seguir construyendo, pero parecía que ya no se vendían tantos".

El hotel Vetusta. "En Oviedo, construí un edificio en la calle Covadonga. En 1996 tenía la estructura hecha para vender por pisos, pero no había mucha demanda. Cuando ya lo tenía techado, vino un señor y me dijo: ‘¿Te interesaría vender el edificio entero?’ ‘Sí, claro’, respondí. Quería hacer un hotel y me pidió que el arquitecto hiciese un estudio de a cuánto subiría y que le dijese el precio. Cuando ya tenía el análisis, muy pormenorizado, con 16 habitaciones, le di el precio, que eran 170 millones de pesetas. Pero fui a hablar con el director del banco donde tenía el crédito para hacer la obra, empezó a hacer números y me comentó que tenía que quedarme con el hotel, que no lo vendiese. ‘Tendrá 16 habitaciones y puedes poner una cafetería abajo’, me comentó. Y no lo vendí. Me quedé con él y fue inaugurado en septiembre de 1997".

Edificios de viviendas. "Seguí construyendo en Oviedo y después del hotel hice 16 edificios. Durante la crisis de 2008 paró prácticamente toda la construcción, pero yo ni un año. La crisis duró mucho en el sector. En 2014 estaba haciendo 41 viviendas en La Florida y tenía instaladas dos grúas. Al verlas, los comerciales de materiales de construcción que venían a Oviedo se presentaban allí, porque estaba casi todo parado".

Más proyectos. "Ahora tengo un edificio para entregar en la calle Llano Ponte, con 20 viviendas, y quiero empezar otro en Marcelino Suárez, con otras 20. No paré en todos estos años, siempre con personal asalariado".

Tres negocios. ". Cuando empecé con la construcción en Oviedo, iba y venía a Navelgas. En 1980 compré el piso aquí. En el sector llevo desde 1974. Entonces tenía también el aserradero y el taller de compra-venta de maquinaria. Llegué a tener a 30 personas trabajando conmigo entre las tres empresas. Para que haya buen empresario tiene que haber buenos obreros, buena gente".

Los negocios iniciales. "El aserradero primero lo alquilé y después lo vendí. Lo tuve más de 25 años. Y la nave de la maquinaria la vendí a una empresa de limpieza forestal. Sigo teniendo la casa".

El estado de los montes. "Están muy abandonados. Antes se cuidaban más porque los montes se limpiaban todos los años y se quitaban algunas ramas para leña. Corté muchos robledales que estaban como una finca de labor prácticamente y ahora no entras en ellos por el abandono que hay".

La familia. "Mi hijo Santos lleva la empresa constructora y promotora conmigo y mi hija Marta gestiona el hotel. Tengo cuatro nietos".

Evolución en el sector de la madera. "Hubo un cambio enorme. Las maderas de roble siguen teniendo salida. Ahora lo que se trabaja mucho en los aserraderos grandes es el pino e igual te hacen 40 o 50 toneladas al día en tablas y tablones. Hace 40 años llevaba el mes hacer ese volumen. Como pasa con los ganaderos, que antes una familia vivía con cinco o seis vacas, pero ahora para vivir y pagar las inversiones hechas tienen que tener de cien vacas en adelante. Y en la madera lo mismo, a base de hacer muchas toneladas en poco tiempo".