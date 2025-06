Pendientes del Oviedo desde diferentes puntos del Occidente: "Asturias tiene que tener un equipo en Primera"

"Tienen que ganar". Las palabras son de Antonio Fernández, de Luarca y oviedista confeso. Este domingo vivió el partido en directo desde el bar El Óleo de Luarca. Lo hizo junto a otros compañeros de fútbol, aunque no de equipo "por desgracia". La mayor parte de los que se reunieron, no solo en la capital valdesana, sino en infinidad de puntos de la geografía del Occidente, solo querían una cosa, la victoria del Real Oviedo. Y se logró, pero no fue suficiente para certificar el ansiado ascenso.

"Somos sportinguistas, pero si tiene que ganar uno, que gane el de casa", contó Simón Guardado. La misma opinión tenía Manuel Fernández. Víctor García, Juanjo Blanco, Alba Blanco y Begoña Parra también quisieron seguir el partido en directo desde distintas mesas. Lo que importa, "es el fútbol", según Florentino Fernández, quien no dudó en animar con la bandera del Oviedo incluida en su atuendo.

Aficionados al Oviedo en el bar La Terraza, de Tapia. / R. T. C.

En Tapia también se notó la afición al equipo carbayón y en bares como La Terraza hubo reunión de aficionados para seguir el partido. El céntrico bar está capitaneado por el hostelero Rodrigo López. A principios de la década de los ochenta del pasado siglo jugó en el filial del Oviedo y para él el club ovetense es especial.

Antes de comenzar el partido estaba convencido de que el Oviedo ganaría, como así fue, pero expresó sus dudas de lo que pudiera pasar en el partido del Elche (debía ganar el Deportivo de La Coruña para que el ascenso fuera realidad). "Me hace ilusión que suba porque jugué y disfruté mucho en el Oviedo, pero, sobre todo, sea cual sea, pero es importante que haya un equipo asturiano en Primera División", añadió antes de disfrutar del encuentro junto a un buen puñado de vecinos.