La comida más "prestosa" se celebra en Luarca y tiene como escenario "la calle"

"Es muy prestoso". Las palabras son de la luarquesa afincada en Madrid Marta Ongay y definen a la perfección lo que hace sentir la comida en la calle de Luarca, esa que se celebra cada domingo desde hace cuatro años para recordar el fuero o carta puebla de la capital valdesana, concedida en 1270 por Alfonso X el Sabio.

El encuentro llena de color el paseo del Muelle. Es el Ayuntamiento el que instala las mesas y las sillas y son los vecinos e interesados los que "ponemos la comida y la fiesta", como dice Ángeles Menéndez. Los familiares y amigos comparten mantel y esta vez, a pesar de la amenaza de lluvia, los fieles cumplieron con una fiesta "que es de todos y sirve para recordar algo histórico", señala Dolores Garrido.

Este domingo hubo pasacalles, conversación y mucha comida. Carmen Moyano y Carmen Pérez no dudaron en el menú: embutidos, tortilla y todo lo que siempre «está» en una comida campestre. "Se echa un rato bueno", opina Carmen Moyano, junto a sus amigos Lidia Rico y Ernesto Paredano. Todos van vestidos de época, es decir, del Medievo. "Es una forma más de divertirse y dar ambiente", dice Moyano para quien este año falló gente que es habitual en este tipo de encuentro por las previsiones, erróneas, del tiempo.

La mayor parte de los grupos ocuparon las mesas más cercanas el puerto, desde donde se ven mejor los barcos atracados. Una postal muy pintoresca y apreciada por los vecinos de Luarca. "Es un gusto estar aquí", cuenta Jesús Fernández, quien, acompañado de familia y amigos disfruta de la comida del domingo de siempre, pero con "algo más". Y es algo más era el escenario y los postres, especiales por ser día de fiesta.

Por la izquierda, Carmen Moyano, Carmen Pérez, Lidia Rico y Fernando Paredano. / A. M. Serrano

La jornada que celebra que el fuero de Luarca cumple años, que la capital de Valdés contó con una carta puebla que la hizo más fuerte y promocionable, estuvo cargada de buen ambiente. La luarquesa Carmen Díaz es la anfitriona de su grupo. Ella se encarga cada año de llamar a sus amistades para proponerles algo: "Comer en Luarca, pero en la calle", explica. Para la ocasión: embutidos y otros entrantes. Más tarde, una paella preparada por un cercano restaurante.

Un encuentro «distinto»

Cerca está la luarquesa Noelia Mielgo, quien acude con su familia: marido e hijos, pero también padres, hermana, sobrinos y otros. Son trece. "Todo es posible por mi madre, que fue la que nos informó de todo", cuenta Noelia mientras coloca en los platos el menú. A los niños "les encanta" la propuesta y los adultos disfrutan algo más por esta en la calle, es un encuentro "distinto".

Tener disponible la calle es uno de los atractivos de esta comida. "Que no pasen coches me da paz", señala Rocío del Freno, quien vive el día con sus hijos y sus amigos. Precisamente las familias con menores agradecen esta posibilidad porque por un día no habrá tráfico y el paseo del Muelle "mejora bastante" siendo peatonal y sin vehículos.

Por la izquierda, Sara Pérez, Aurea López, Magín García, Enedina García, Enrique Parrondo, Carmen Díaz y Mercedes Pérez. / A. M. Serrano

Enrique Parrondo y Enedinia García son de Ortiguera. Acuden cada año a la comida en la calle de Luarca. "Estas cosas nos encantan", señalan. "No nos perdemos una; a ver dónde se come mejor con estas vistas", reflexiona el matrimonio. También hay por las calles de Luarca y en plena comida vecinal despistados. Antonio Muñoz-Calero y Vanesa Farpón disfrutan de un vermú en las mesas dispuestas por el Ayuntamiento, con mantelería que hacer honor a la bandera valdesana. Viven en Oviedo y este fin de semana «nos encontramos con esto en Luarca». "Estamos encantados y pasando un buen rato", dice la mujer con su vermú.

Por la izquierda, Ángeles Menéndez, José Manuel Río, Pedro Fernández y Dolores Garrido. / A. M. Serrano

Ángeles Menéndez y José Manuel Río son de La Figal y esta vez hicieron todos los preparativos para que no faltara nada en la comida. Entrantes, primer plato y postre, todo ello acompañado de un buen vino. "Estas actividades ayudan al pueblo a tener algo más de vida y por eso es importante participar", apunta la primera. Guillermo González destaca una cosa: el lugar donde se celebra, el puerto. Este año su familia y amigos pidieron comida en un cercano restaurante y pasaron allí la tarde. "Un lujo al alcance" con la villa blanca de la costa verde como escenario.