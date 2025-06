Castropol proyecta un Centro de Innovación en el polígono de Barres: estos son todos los detalles

El Ayuntamiento de Castropol tiene listo el proyecto para crear un Centro de Innovación en el polígono de Barres, en concreto, en una parcela municipal de más de 9.000 metros cuadrados. Se trataría de un complejo con dos fases: en la primera se haría un centro de innovación y atención al emprendedor y, en la segunda, un inmueble de servicios municipales que acogerá desde Protección Civil al ropero. El proyecto global ronda los siete millones de euros.

"Tenemos todo lo difícil, terreno y proyecto, solo nos queda dotarlo económicamente", señala el alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, de un proyecto que "no es una ocurrencia de un día, sino que es maduro y está perfectamente concebido". Señala el primer edil que la iniciativa recoge las demandas de la ciudadanía y el empresariado local y se muestra convencido de que "es una oportunidad que no debemos dejar atrás". Para ello, se pone en marcha la fase de captar inversión: "No hay plazos para ejecutarlo, pero queremos hacerlo lo antes posible".

El alcalde acudió hace unos días a presentar el proyecto, redactado gracias a una ayuda de la agencia Sekuens, al director de la Oficina Económica del Principado, José Antonio Sicre. En el encuentro estuvo acompañado por el presidente de la entidad de conservación del polígono de Barres, Francisco José García.Los empresarios t ambién respaldan la iniciativa, que ven "ambiciosa y necesario, sobre todo porque permitirá dar oportunidades a los jóvenes, que no lo tienen fácil".

La primera fase del proyecto consiste en la construcción del denominado Centro de Innovación y Atención al Emprendedor, un edificio que incluye oficinas de diferentes tamaños que funcionarán como vivero de empresas, pero también salas de formación, zonas de coworking, espacios polivalentes y cafetería. "En el polígono de Barres tenemos ya 54 empresas, hay un tejido empresarial potente y queremos aprovechar esa tendencia y favorecer que haya nuevas empresas y dar oportunidades a los jóvenes y, por eso, este espacio sería un soporte para ellos", apunta el alcalde, que apuesta por convertir este espacio en un centro comarcal.

Aunque habrá una reserva de espacio para empresas innovadoras, el centro empresarial estará abierto a todo tipo de empresas. Esta primera fase es la que el consistorio considera "prioritaria" y la que quieren sacar antes adelante.

La segunda fase se ha concebido como un Centro de Servicios Municipales, que acogerá recursos como Protección Civil, Obras Públicas, el Ropero Municipal y almacenes para Cultura, Deportes y Bienestar. Se trataría de concentrar en el polígono diferentes servicios diseminados por el concejo. Por ejemplo, el ropero, único en la comarca, está ubicado en el telecentro de Piñera y es "un servicio social que está funcionando muy bien, pero que está en un lugar poco adecuado". No en vano, el actual espacio está en una primera planta sin accesibilidad. En Barres pasaría a estar en una planta baja.

Por otro lado, el equipo de Protección Civil, ubicado ahora en la planta baja del cuartel de la Guardia Civil dispondría de un "espacio logístico" más adecuado a sus necesidades y muy cerca de otro servicio de emergencias como son los bomberos. Además también se liberarían las naves de Serrasa, ahora ocupadas por el servicio de obras y las ayudas técnicas al bienestar (desde camas articuladas a sillas de ruedas). Ambos recursos se integrarían en el nuevo inmueble. "Son servicios que están desperdigados y de este modo logísticamente estarían en un espacio más adecuado", añade Vinjoy.