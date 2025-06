Los estudiantes que dan voz a la literatura y al teatro y están en Navia

Ruth González e Inés Cosmea son las profesoras del instituto de Navia que están detrás del grupo de teatro "Voces Compartidas". Pudiera parecer que este proyecto es uno más de tanto que reorganizan en distintos puntos de Asturias. Pero no. Este proyecto es algo más que un proyecto por dos razones. Está activo, sin interrupción desde 2010 y logra algo que no se suele ver: un equipo que es capaz de comprometerse con fin social cultural pese a la edad de sus protagonistas, esa que el mitro atribuye a la falta de implicación.

Este año presentaron "Memoribilia", una obra que es "un homenaje a todos aquellos momentos de la vida dignos de ser recordados, los vertebrados por el amor en las múltiples facetas en las que se manifiesta: fraternal, de pareja, paterno-filial, a los amigos y a la vida misma", resume Inés Cosmea y añade algo de sinopsis sin miedo al spoiler: "A Carmela, nuestra protagonista de Voces 2025, le falla la memoria en el presente, pero reconstruye deslavazadamente sus recuerdos para paladearlos una y otra vez ya en el final de su vida". Ella, añade la docente, "es la prueba de que nadie puede morir si ha sido amado; porque muere la memoria, pero perduran los sentimientos".

Pero para que todo sea posible hace falta la implicación y trabajo de los menores. Hablamos con dos alumnas que hacen de portavoces del nutrido y número grupo de actores y estudiantes. Mara García y Alicia Méndez, ambas alumnas de segundo de Bachillerato. Y para ellas ¿Por qué es importante participar en Voces Compartidas? "Es una actividad que aporta muchísimas cosas a aquellos que la realizamos, ya que aprendemos sobre poesía a la vez que ponemos en práctica técnicas para hablar en público y nos relacionamos con otros compañeros del instituto sin importar la diferencia de edad que haya", apunta la primera, quien sabe que muchas veces hay que lidiar con la frustración. "Es verdad que cuando las cosas no nos salen como queremos nos frustramos y a veces cuesta encontrar el equilibrio entre el tiempo que le tienes que dedicar a los estudios y el que requiere Voces, pero cuando al final te das cuenta de que el esfuerzo no fue a la ligera; la satisfacción cuenta el doble", dinica. Para Alicia Méndez, Voces Compartidas "es un proyecto en el que no solo aprendemos a recitar o a hablar en público, también nos ayuda a perder un poco la vergüenza". "No siempre es fácil subirse al escenario y recitar, ya que los adolescentes, sobre todo los más pequeños, tenemos muchos miedos e inseguridades y Voces es una manera de ir desprendiéndote de todas ellas. Además, aprendes a organizarte para compaginar tus estudios con otras actividades, y considero que eso también es muy importante"., añade.

Para ellas, participar trae "satisfacción y aprendizaje, como ya he mencionado antes, amigos y una familia postiza, con la que reír o desahogarte en un día malo". "También el sentimiento de saber que estás aprendiendo y creciendo como persona, desarrollando la capacidad de hablar en público o conociendo textos de autores ilustres", continúa Mara García. La estudiante también señala un dato no menor: "El compromiso de enseñar a los más pequeños que esto no es una actividad aburrida y que merece la pena darle una oportunidad porque la cantidad de amigos, anécdotas y experiencias que vas a ganar merece el esfuerzo de todas esas tardes de ensayo".

"Aunque parezca que es un simple recital, detrás de todo lo que pasa en el escenario, hay un grupo de adolescentes de edades muy diversas que, tras los ensayos, se convierten en familia", añade Alicia Méndez. "Creo que eso es lo más importante que puede aportar una actividad como esta. Al fin y al cabo, preparar cada actuación lleva muchas horas de ensayo, en las que convives con tus compañeros y pasamos de ser compañeros a amigos, para terminar siendo casi como una familia", opina. Otro apunte de la joven: "Nos ayuda a desarrollar valores como el compañerismo, el respeto, el compromiso o la empatía".

El grupo de actoes y actrices, tras su estreno. / Ángel

El proyecto tiene 15 años y seguro que hay secreto para que florezca y se mantenga estable. Para Mara García, "el secreto es una tarea compartida entre las profesoras, que buscan un tema y crean una historia que llegue a la gente y, especialmente, al alumnado más joven y de aquellos que nos prestamos voluntarios a participar". Alicia Méndez asegura que la clave no es otra que "seguir con la misma ilusión que el primer día". Ambas hacen una mención especial a las profesores, porque buscan los textos y las canciones adecuadas y "no han perdido la ilusión ni las ganas en ningún momento". "Voces es un proyecto que necesita tiempo y mucha paciencia, no todo sale a la primera, ni mucho menos, y es importante seguir trabajando para sacarlo adelante", indica Alicia Méndez.

Trabajan en desde octubre, ha habido estreno en mayo y el próximo 18 de junio a las 11.00 h oras volverán a actuar. Será en el cine Fantasio a petición del Ayuntamiento de Villayón.

Si las portavoces del grupo tuvieron que elegir una palabra para adjetivar lo que es y supone para ellas Voces Compartidas, Mara elegiría "magia porque me parece dificilísima la tarea de enseñar a un grupo de adolescente la importancia de la poesía en un mundo que parece solo girar entorno a la tecnología y segundo porque sin darte cuenta vas creando un vínculo muy especial con gente con la que nunca pensaste relacionarte pero que forman ya parte de tus más bonitos recuerdos". Alicia se decanta “único”. ¿Por qué? "Es un proyecto diferente y creo que ningún instituto de la zona hace algo parecido. Cada ensayo, cada actuación, cada anécdota o cada experiencia es especial, y eso es algo que nos llevaremos siempre. La conexión que se crea no solo con los compañeros, sino también con las profesoras, es algo diferente y único, que solo vamos a entender los que formamos parte de ello".

Por lo demás, si algún instituto desea copia la idea. Inés Cosmea y Ruth González muestran la hoja de ruta. En cada curso académico un grupo de profesoras del departamento de Lengua Castellana y Literatura prepara un guion elaborado a partir de textos literarios, "partiendo de un criterio temático, se eligen imágenes y vídeos que se proyectan para reforzar el mensaje de cada uno de los montajes y busca, siempre junto al alumnado, acompañamiento musical adecuado, que algunos interpretan con sus instrumentos y otros, aficionados a la danza, coreografía".

Los objetivos son muchos: fomentar la convivencia e integración entre los alumnos de distintos niveles, despertar de nuevos intereses en el alumnado con la integración de las distintas artes, ampliar los contenidos del currículo y dinamizar la vida cultural de las comunidades educativa y de la localidad. Son muchos los fieles. Dicen las profesoras que muchas personas y familias "esperan anualmente expectantes la puesta en escena de un nuevo montaje".