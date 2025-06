El PP canaliza el descontento de los vecinos de San Tirso que siguen sin médico: "Ya no podemos esperar más"

El Partido Popular pidió ayer en Vegadeo mejoras en la sanidad noroccidental, tanto en la Atención primaria como en la hospitalaria y puso el foco en la situación de San Tirso de Abres, que sigue sin cobertura médica. De hecho, es la última plaza del área de salud de Vegadeo pendiente de cubrir, tras meses con muchas plazas vacantes. "Lo que pedimos a la Consejería de Salud y al Principado es que se pongan en serio con esto y que nos den una solución. Ya, no podemos esperar más, llevamos muchísimo tiempo esperando y que se lo tomen en serio. Creo que tampoco están poniendo todos los recursos a disposición de los profesionales sanitarios para hacer estas plazas apetecibles y que se puedan cubrir", señaló el miembro de la Junta Local del PP santirseño, Amadeo Molejón, arropado por los diputados Salvador Méndez y Pilar Fernández Pardo, además de el líder del PP veigueño, Armando Pérez.

Expone Molejón que el problema de San Tirso viene de muy atrás, pues aunque en determinados periodos tuvieran su plaza de médico cubierta, "no se cubría el servicio, porque el médico solo estaba dos días en San Tirso y hacía coberturas en otros periféricos". Entonces, añade, lo que pedimos es "que se cubra la plaza de manera prolongada en el tiempo y que se dé el servicio, que se dé esa asistencia médica a los vecinos". En este sentido, da cuenta de la confusión de los pacientes que "no saben muy bien a dónde ir cuando estamos enfermos" y lamenta que muchos acaban derivados a Jarrio, lo que supone "un desembolso económico importante" para los vecinos de una zona rural muy envejecida.

La diputada y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, considera que el Gobierno regional está "dando la espalda" a los vecinos de San Tirso que han llevado su situación al Defensor del Pueblo. En líneas más generales denunció "la discriminación" que sufre la población del Noroccidente, por una situación que considera de "precariedad peligrosa" y alertó sobre lo que puede ocurrir en el periodo estival.

Fernández Pardo lamentó los problemas de la Atención Primaria, pero también del hospital de Jarrio: "Las cifras son contundentes. Unos 300 pacientes esperan hasta cuatro meses por una primera consulta de urología y algunos de ellos son derivados al hospital Valle del Nalón". La diputada se mostró dispuesta a seguir velando para poner fin al "abandono" que padece el Occidente en materia sanitaria.

Por su parte, el portavoz veigueño Armando Pérez se refirió al centro de salud de Vegadeo y reclamó la estabilidad de las plantillas para lograr un "servicio de calidad, lo que implica atender con inmediatez, no derivar a los pacientes a hospitales que no sean el de Jarrio, porque en una zona como es la nuestra, de un perfil de edad avanzada, muchos de ellos optan ya directamente por no ir al médico, lo que, de una manera tácita, es una situación casi, casi de abandono". Y añadió: " Yo confío en eso, es decir, que las promesas que se hacen de una manera ininterrumpida, que en algún momento dejen de ser promesas y se conviertan en realidad".