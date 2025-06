La "Silvallana" cumple 60 años con un guiño a los fundadores: "Gracias a su visión y empuje estamos hoy aquí"

La Feria de Muestras de Vegadeo, la cita ferial decana del Occidente, abrió esta mañana las puertas de su 60.ª edición dando las gracias a los "soñadores que en tiempos difíciles apostaron por Vegadeo" e impulsaron esta cita convertida en punto de encuentro de toda la comarca. "Gracias a su visión y empuje estamos hoy aquí. El mercado ha cambiado, pero sigue siendo imprescindible crear espacios como este donde podamos mirarnos a los ojos y crear redes reales", señaló el alcalde, César Álvarez "Mourelle".

El acto inaugural, en el atrio del recinto ferial, contó con una buena representación del Gobierno regional con la vicepresidenta, Gimena Llamedo, a la cabeza. Ante ellos se expusieron los cambios de esta edición, con un día menos de actividad (tradicionalmente el certamen abría el jueves), y la reorganización de espacios buscando dar visibilidad a los 150 expositores y también avanzar en seguridad. "Toca reconocer con orgullo el camino recorrido y proyectarnos con ilusión hacia el futuro. La Silvallana muestra el enorme potencial del territorio", añadió el primer edil, acompañado por los alcaldes de buena parte de la comarca.

El alcalde agradeció el respaldo de los expositores, el apoyo de los patrocinadores y del público, sin los que "no podríamos haber llegado hasta aquí". César Álvarez se mostró convencido de que la feria "no es solo buena para Vegadeo, sino para todos los concejos limítrofes". Y zanjó: "La feria es y debe seguir siendo punto de encuentro de todo la comarca". En su intervención tuvo también un guiño para la exedil veigueña Arantxa González que acaba de ser nombrada directora general de Empresas y Comercio. Reconoció su "compromiso y capacidad" y la animó a no correr "porque lo importante es llegar acompañado; tus logros son los logros de Asturias".

En imágenes: Así fue la primera jornada de la Feria de Muestras de Vegadeo /

Por su parte, Gimena Llamedo señaló que la Feria de Vegadeo, la segunda más antigua de Asturias, es "un ejemplo de como cuando se unen esfuerzos se pueden conseguir objetivos realmente transformadores". Además, añadió que pocas citas "reflejan tan bien el carácter de un territorio" como la Silvallana, convertida "en símbolo del Occidente y un referente para Asturias y también para Galicia". La vicepresidenta hizo también un guiño al eslogan de esta edición, "El legado que nos une", y señaló que el legado de la feria "no se escribe en los libros, pero se transmite con orgullo de generación en generación; esta feria es más que una exposición comercial es una expresión viva de nuestra identidad, es un espacio de encuentro".

Llamedo mostró el apoyo del Principado a la cita y aplaudió el programa "diverso y vibrante, con sello propio" que se puede disfrutar en Vegadeo hasta el domingo. Tras cortar la cinta inaugural hubo un brindis a base de sidra Solleiro, de Taramundi.

Los cambios interiores y exteriores son visibles y a priori gustan a los visitantes. La veigueña María del Carmen Suárez fue una de las primeras en adentrarse en el espacio expositivo: "Está un poco cambiada, esperemos que para bien. Para mí esta feria es más que las fiestas del quince, viene toda la familia y me encanta", señaló.

Del lado de los expositores hay muchos que repiten por los buenos resultados de ediciones pasadas y otros que vienen a probar suerte. Uno de los reclamos es el pulpo, por eso las pulperías ya se llenaron ayer. "Es una tradición venir a comer pulpo", señaló la ribadense Josefa Latorre.