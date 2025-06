Gil Parrondo (Luarca, 1921) quiso que sus restos mortales reposaran en su pueblo natal. Sus cenizas están depositadas en el panteón de ilustres del cementerio de Luarca, mirando al mar de su infancia. "Nació en Luarca, creció en Cortina y Llendelabarca, y esto era para él el paraíso", contaba ayer su hija Ima Parrondo. A ese paraíso, que nunca dio por perdido, por muy lejos que le llevara la vida y su excepcional carrera en el cine, ha vuelto también su legado, objetos personales y otros que dan testimonio de su forma de trabajar, sus libretas, sus acuarelas. Cuentan, todos ellos, su historia, que es la historia del mejor cine.

Luarca cuenta una historia de cine: "Este era el paraíso de Gil Parrondo"

Ima Parrondo colaboró con Óscar Sempere, el comisario de la exposición "Gil Parrondo, decorador de cine. De Luarca a Hollywood", en su producción. Ella se encargó de reunir los fondos que ahora forman parte de la gran muestra que la Casa de las Artes y las Ciencias de Luarca dedica a su padre. Entre ellos están, en un lugar destacado, en el interior de una vitrina, los dos "Oscar" que ganó por "Patton" (1970) y "Nicolas y Alejandra" (1971) y los cuatro "Goya" que recibió por otras tantas colaboraciones con José Luis Garci, en "Canción de cuna" (1994), "You’re the one" (2000), "Tiovivo c. 1950" (2004) y "Ninette" (2005).

Luarca cuenta una historia de cine: "Este era el paraíso de Gil Parrondo"

El proyecto, como refirió la hija de Parrondo, se venía gestando desde agosto de 2021 y la iniciativa partió de Ismael González, por entonces concejal de Cultura de Luarca, hoy de Turismo. Ayer se materializó, en una inauguración que reunió a la familia directa del cineasta luarqués (Ima, Alberto, Ana Luz y Clara, sus hijos; su nuera Isabel Ayudarte y sus nietas, Elena. Carlota e Isabel) con las gentes del cine: el mismísimo director de la Academia, Fernando Méndez-Leite, que trabajó con Gil Parrondo en "La Regenta"; la actriz Fiorella Faltoyano, que coincidió con él en varias películas, y un franco admirador, el director y guionista, también valdesano, Sergio G. García, que ayer confesó que para "El orfanato" él y Juan Antonio Bayona intentaron contar con Parrondo para la dirección artística, porque la casa en la que se rodó la película, en Llendelabarca, era la misma en la que él había pasado de niño los veranos.

Luarca cuenta una historia de cine: "Este era el paraíso de Gil Parrondo"

La exposición le ha concedido su espacio a la nostalgia –las tabas con las que tanto le gustaba jugar a Gil Parrondo, una foto jugando al diábolo ante el Ayuntamiento de Luarca, los dibujos que hacía en la mili y los jeroglíficos que ingeniaba y vendía para sacarse un dinero extra–, pero está concebida, fundamentalmente, como un espacio para honrar el cine y las profesiones que lo hacen posible, y para estimular la curiosidad de los jóvenes, que pueden encontrar en ellas su vocación.

Luarca cuenta una historia de cine: "Este era el paraíso de Gil Parrondo"

Con los familiares y los cineastas estuvieron también los representantes políticos implicados en el proyecto, empezando por el alcalde de Valdés, Óscar Pérez. Al hablar del espacio que el concejo le dedica a Gil Parrondo declaró que "teníamos que hacerlo de manera obligada y también lo hacemos de manera gustosa". Comentó que la primera planta de la Casa de las Artes y las Ciencias está dedicada a otra luarquesa, la científica Margarita Salas, discípula de Severo Ochoa, también de la tierra, y que de igual modo, Gil Parrondo tiene en Sergio G. Sánchez a un continuador.

Luarca cuenta una historia de cine: "Este era el paraíso de Gil Parrondo"

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, también viajó a Luarca para expresar su respeto y su admiración por el creador de algunas de las "imágenes más poderosas del cine". La inauguración del espacio dedicado a Gil Parrondo llegó unos días después del anuncio de un plan estratégico, auspiciado por el Gobierno regional y al que la Consejera también aludió ayer, "que convierta nuestra provincia en un polo de la industria nacional".

Luarca cuenta una historia de cine: "Este era el paraíso de Gil Parrondo"

Fernando Méndez-Leite llegó con la encomienda de la Academia de Cine, que él preside y que cuenta con más de 1.500 miembros, de transmitir su reconocimiento a "la excepcional importancia que Gil Parrondo ha tenido en el cine". El decorador de cine –así le gustaba que se refirieran a él– formaba parte de ella y llegó a presentarse a unas elecciones. Médez-Leite lo retrató, como el compañero y el amigo que fue, además de colega profesional, como "una persona encantadora: simpático, activo, positivo, siempre a favor de obra". "Trabajar con Gil fue maravilloso, un honor, me divertía muchísimo", añadió.

También participó en la mesa redonda, con la que se oficializó la apertura de la exposición, el historiador del Arte de la Universidad de Oviedo, Vidal de la Madrid. Él reflexiono sobre "la obsesión por la verdad" de Gil Parrondo. "No se trata de hacer algo real, sino de partir de la realidad para crear un hecho cinematográfico", explicó. Eso es lo que enseña la exposición que Luarca le ha dedicado a uno de sus hijos más ilustres.