El curso de soldadores del Sepepa para astilleros Gondán cierra con buenos resultados: "Repetiremos seguro"

Diego Fernández realizó un curso de soldadura en Astilleros Gondán hace veintiocho años y desde entonces trabaja en la pujante empresa de Figueras. Ahora convertido en formador de soldadores como los que acaban de terminar la primera formación a la carta financiada por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa). De los 12 alumnos, ocho conseguirán un empleo a partir de septiembre. "Repetiremos la experiencia seguro", señaló el director financiero de Gondán, Luis Cotarelo, en el acto de entrega de los certificados a los alumnos.

Cotarelo dice que en septiembre se incorporarán ocho de los alumnos a Gondán y no descarta que alguno más pueda hacerlo "en el futuro". Señala el directivo del astillero que llevan años con una escuela de formación propia para disponer del personal necesario para contratar, por lo que alaba los cursos a la carta del Sepepa, una iniciativa en la que tienen puesto "todo el interés".

"No tenemos que olvidar que la construcción naval cuenta con puestos de alta cualificación y encontrar trabajadores con la capacitación necesaria es cada vez más difícil y claro que hay demanda porque las expectativas de trabajo de Gondán siguen siendo muy buenas y esperamos seguir contratando muchos más trabajadores", añade Cotarelo. En el acto de entrega de los certificados, en la propia nave de soldadura de Gondán, participó el consejero de Ciencia, Borja Sánchez; la directora del Sepepa, Begoña López, así como responsables de la Federación de Empresarios del Metal y Afines (Femetal) y de la empresa IMSA, firma auxiliar de Gondán, que impartió la formación y asumirá la contratación de los soldadores.

"Estamos a disposición de lo que digan las empresas", añadió Borja Sánchez sobre la posibilidad de reeditar el exitoso curso de formación. A su juicio, este modelo de formación a la carta permite que todas las partes "salgan ganando". Así lo explica: "Ganan las personas porque adquieren esta certificación y pueden incorporarse al trabajo en el astillero, pues el compromiso mínimo de contratación es del 60%, aunque la experiencia nos dicen que acaban siendo todas contratadas. Gana la empresa porque puede planificar de una forma más precisa el trabajo de elaboración de un barco. Y luego gana el territorio, gana Oscos-Eo. El reto demográfico es un reto de generar actividad económica y empleo en esta comarca. También gana el Sepepa porque demostramos que el servicio público no son solo unas oficinas y estamos en transformación para acercarnos más al territorio".

Por parte de Femetal, intervino su vicepresidente, Fernando Alonso, quien también valora la iniciativa: "La formación a medida sirve muy directamente para facilitar el arraigo del personal en la zona y responde muy directamente a las necesidades de personal de las empresas y, por otro lado, el compromiso de contratación también favorece a las personas que realizan el curso". Una de esas personas es la veigueña Beatriz Pérez que, sin ningún tipo de experiencia previa en el sector, termina muy satisfecha la formación. "Me sorprendió mucho", señaló dispuesta a incorporarse al equipo de Gondán. También lo está en gijonés con lazos en Coaña, Daniel González: "Aunque los primeros días fueron duros y el trabajo era muy monótono, luego mejoró bastante. Ha sido mejor de lo esperado y he descubierto que es un oficio que me puede gustar".

Su formador, Diego Fernández, está satisfecho con el rendimiento del equipo. "Al principio tenían mucho miedo, pero han aprendido mucho y saben lo esencial para trabajar en el astillero", apunta al tiempo que anima a formarse en un sector. "Es un trabajo duro, pero también ha mejorado gracias a los adelantos tecnológicos", señala.