Rocío Rubio, asturiana que se ha colado en la lista de libros más leídos de Amazon: "Es como salir del armario; sí escribía, pero para mí"

La luarquesa Rocío Rubio se siente muy agradecida. Estos días celebra ser una autora mundialmente reconocida. Lo sabe porque la plataforma Bestsellers de Amazon se lo dice: número uno en ventas en cuatro categorías, entre las que se incluye psicología. Rocío Rubio no tuvo una relación tan profesional con la literatura. "Es como salir del armario; sí escribía, pero para mí", relata.

El periplo de uno de sus libros, es decir, cómo fue, qué la inspiró, lo contó para LA NUEVA ESPAÑA. "Lealtad: cuando me elegí, todo cambió" (disponible en formado digital) está siendo una aventura diferente. Quizás nunca pensó que traspasaría esas fronteras: una, publicar; dos, ser leída y reconocida en diversos países de habla española o con un porcentaje grande españoles como residentes. "Siento muchas emociones encontradas", dice. Tiene tantos mensajes de tantas personas que resulta abrumador leer y contestar. Todos la felicitan porque hay algo de su relato "especial". Se ven reflejados. Por ello Rocío Rubio vive estos días como en una nube, si se quiere echar mano de refranero popular. "¡Hay tantos autores en el mundo y tantos que llevan toda su vida escribiendo, que tienen una trayectoria, una estrategia (entiéndase marketiniana)...!", reflexiona. Pero una parte del mundo que lee a través de una conocida plataforma la eligió a ella, a la vecina de Luarca que un día trabajó en un conocido supermercado y que un día publicó "Descubre tu nicho dorado" y la agenda "Planifica como un As".

Su nuevo título, dice, es esta vez autobiográfico y lleva un mensaje que muchas personas desean escuchar. "Desnudar nuestra alma no es fácil", esgrime. "Además, que quien lo lea sienta que es el impulso o el abrazo que necesita es una sensación increíble", añade. La escritora luarquesa cree que a veces las adversidades llegan para algo, como si tuvieran propósito. "Igual es la bofetada que te da la vida para seguir", indica y advierte de que muchas enfermedades tienen detrás al estrés. En este libro cuenta su vida y cómo decidió emprender. No podía dejar de trabajar para hacerlo, pero eso no fue un impedimento. "Yo me sentía desmotivada, robotizada en el mundo", recuerda. Empezó a escribir y notó un cambio "porque cundo estás sola, escribiendo, es cuando realmente te ves".

El mantra, en general, fue "seguir" para decidir qué existencia se quiere vivir. Este título "me ha hecho sanar heridas, dejar atrás muchas creencias limitantes que te hacen pequeña en la vida y tener un legado", opina. Al final, se trata de saber que "eres tú quien decide sobre tu vida, no los demás ni las circunstancias". Todo ello la hace sentirse a día de hoy "valiente y orgullosa", además de "creativa".

El 14 de febrero de 2026 recibirá en Viena un reconocimiento de la plataforma "por su logro increíble" como escritora con obra publicada y destacada.