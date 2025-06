Renuncia en bloque la junta de la AMPA del colegio Ramón Muñoz de Luarca

La junta directiva de la asociación de padres y madres (AMPA) del colegio público Ramón Muñoz ha presentado su renuncia en bloque "por motivos personales". El ya expresidente, Isaac Cernuda, aclara que "no ha habido problemas ni en el seno de la asociación ni con la dirección del colegio; simplemente, no podemos seguir".

Para que la asociación no desaparezca se ha convocado una asamblea extraordinaria que se celebrará el lunes a las 16.30 horas. "Tenemos confianza en que se presente una candidatura2, destaca Cernuda, para quien añade que de los cinco miembros dimisionarios de la junta, una persona lleva mucho tiempo, otra el curso que viene no tendría hijos en el centro y los restantes "no podemos comprometernos al 100%".