Los tinetenses salen a la calle contra el cierre de la Escuela de Música: "Ea, ea, ea, la escuela no se cierra"

Andrea González tiene seis años y este es su segundo curso en la Escuela de Música de Tineo. Ella lo tiene claro: "Montse (en referencia a la alcaldesa, Montse Fernández), no me cierres la escuela porque lo paso muy bien, aprendo a tocar las castañuelas y el pandero y quiero aprender a tocar la gaita". Decenas de personas acompañaron ayer a Andrea y a muchos de los más de ochenta alumnos del centro educativo en una manifestación para pedir que se dé marcha atrás a un cierre que acabaría con una institución de más de tres décadas de historia.

"Le pedimos que se siente a recapacitar y a pensar e igual a cambiar las pilas de la calculadora con la que está echando las cuentas de la gestión de este Ayuntamiento", señaló ayer el músico David Varela, uno de los cuatro docentes de la escuela cuyos puestos se amortizaron con la aprobación del último presupuesto municipal. Esta decisión, aprobada en el último pleno, supone el cierre de la escuela tal y como está concebida. La alcaldesa señala que no es una decisión que le agrade y está dispuesta a buscar fórmulas de colaboración pública privada para mantener el servicio, que, según defiende, ya no puede ser de financiación cien por cien municipal.

En imágenes: Así fue la manifestación contra el cierre de la Escuela de Música de Tineo / T. Cascudo

El coste del servicio es un asunto en el que no hay acuerdo, ya que mientras el Gobierno local cifra en 142.000 euros el coste de la escuela, la oposición sitúa la ejecución real en 66.000 euros. Tanto el portavoz socialista, el exalcalde José Ramón Feito, como la portavoz de IU, Marta Menéndez, asistieron a la manifestación, y mostraron su rechazo al cierre. "Si hay voluntad política, igual que se aprobó la amortización, se puede dar un paso atrás", señaló Feito, que tendió la mano a Vox (socio de gobierno del PP) para cambiar las cosas, toda vez que el partido acaba de desmarcarse del cierre. Por su parte, la edil de IU dejó claro que "son 66.000 euros en un presupuesto de 12 millones. La escuela no se puede cerrar, funciona bien y hay pocas actividades en Tineo" .

Los vecinos se concentraron a las cinco de la tarde frente a la escuela de música y, desde allí, emprendieron el camino hasta la plaza del Ayuntamiento. No faltó la música y tampoco los cánticos de rechazo: "Ea, ea, ea, la escuela no se cierra". Entre los manifestantes había muchos niños y también padres y madres de alumnos. Es el caso de Laura García que tiene claro que en Tineo no se pueden perder recursos. "A las familias nos están obligando a marchar. Además, Tineo es muy rico en tradición y la escuela lucha por eso y hay muchos niños a los que les gusta". A este asunto también se refirió el músico David Varela, acompañado por sus compañeros en el centro Rosa Fernández, Martín Fernández y Alfonso Muñoz. Varela está convencido de que el cierre hará que la gente se marche a concejos vecinos en busca de un servicio "que no es esencial, pero sí un servicio público importante".

"Que no nos engañen en la gestión de un servicio que funciona, que tiene las plazas cubiertas y lista de espera en la mayoría de las materias", añadió el músico, que tomó la palabra en la plaza del Ayuntamiento, donde agradeció el respaldo de la gente.

En la manifestación, con caras conocidas de la música como Xosé Ambás o Silvia Quesada, también hubo presencia sindical. Es el caso de Beatriz Egido, secretaria general de CCOO en el Suroccidente, quien considera que "una excusa económica no puede detener un proyecto de más de treinta años con alta demanda e implantación en el concejo de Tineo". El sindicato, pese a no ser el mayoritario en el Ayuntamiento tinetense, está muy implicado con este asunto y ha iniciado esta semana una campaña de recogida de firmas.

Desde el sindicato CSIF, participó en la manifestación la secretaria de igualdad, Inmaculada Lombo, que lamenta la amortización de los puestos de trabajo. "No van a solucionar los problemas del ayuntamiento con estos ceses", dijo, al tiempo que señaló que "los servicios públicos no están para ser rentables".