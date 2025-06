Sobresalientes a la carrera: los institutos del Occidente presumen de buenas notas en la PAU

Los alumnos más destacados por su nota en la prueba de acceso a la Universidad (PAU) de los institutos del Occidente asturiano respiran estos días aliviados. Pasados los exámenes más duros no por el contenido, sino por la presión que ejercen sobre sus vidas, esperan pasar un verano "disfrutando" con los amigos antes de empezar un periplo intenso en su existencia: el universitario.

Sabela Bermúdez (9,3) es alumna del instituto Selgas de Cudillero y una de las estudiantes que habla con LA NUEVA ESPAÑA sobre su experiencia. Sacó un 9,6 en la prueba de acceso. Necesitaba el sobresaliente porque su deseo "desde pequeña" es estudiar Medicina. "Siempre lo tuve claro; mis padres son médicos y me gusta ayudar a los demás", dice. Asegura que aplicarse con los estudios no es tan duro como parece "si se tiene organización". En su caso, la ayudó mucho el deporte. Juega al baloncesto y ni en los momentos más apurados de sus estudios pasó por alto los entrenamientos. "Es muy importante llevar al día las clases y cuando llega el momento, manejar los nervios".

El valdesano Juan Sánchez de Pulgar (9,6, instituto Carmen y Severo Ochoa de Luarca) tiene la misma opinión. "Es básico estar tranquilo", opina mientras cuenta sus secretos: hacer esquemas, estudiar las asignaturas durante todos el curso y no dejar de hacerlo cuando se acaba el Bachillerato. "Piensas que tienes muchos días por delante hasta la PAU; pero después, no son tantos", reflexiona. Estudiará en Santiago de Compostela el doble grado en Física y Química. La canguesa Elda Boto (9,7) se decanta por Contabilidad bilingüe. "No necesitaba mucha nota de corte para entrar, pero ya de hacer la PAU, quise ir a por la mejor nota posible", cuenta.

El resultado no pudo ser mejor. Le encanta estudiar. Desde pequeños sus padres "me han transmitido lo relevante que es hacerlo", y ahora cumple un sueño porque desde niña quiso ser algo así como trabajadora de banca. "Hay que tener anhelo por aprender y por extender horizontes", sentencia. Cristina González (9,7, instituto Galileo Galilei, de Navia) será con el tiempo médica de profesión. "Yo estudio mucho, pero no falto a baile", dice en un intento que hacer saber a su interlocutor que es vital el deporte y también la desconexión con los libros "si después quieres que el tiempo de estudio sea más productivo". En su caso, su familia fue decisiva porque "me apoyan pero no desde la presión". La joven asegura que los métodos de estudio "son de cada uno". "Hay técnicas, pero a mí me funciona, por ejemplo, pasarme una hora u hora y media muy concentrada", detalla: "Primero leo, después subrayo y en la tercera lectura lo estudio".

Marta Méndez (9,8, instituto Elisa y Luis Villamil) es de Paramios, en Vegadeo y también quiere estudiar Medicina: "Mi sueño", dice. "Me gusta el contacto con las personas y poder ayudar", cuenta. En su opinión segundo de Bachillerato es un curso difícil si necesitas una nota alta para estudiar lo que te gusta. "Hay mucha presión, pero tienes que pensar que si estudias durante todo el año es un examen más", reflexiona. Este exceso de presión se debe muchas veces a la incertidumbre sobre el modelo de examen. "La Universidad tiene ejemplos, aunque a veces son muy diferentes al examen que tienen delante", detalla. Ella dice que cuando peor se sentía, "el apoyo de mis amigas me daba ánimo".

El franquino Ángel González (9,8, instituto Marqués de Casariego, de Tapia) no ha decidido si estudiar Derecho y Criminología o Derecho y Administración de Empresas. "No necesitaba una nota alta, pero fui a por todas por orgullo", resume. "Hay que tener ambición", añade. Suele estudiar por la noche porque aflora la concentración y asegura que tiene suerte porque tolera bien la presión. Este verano todos quieren "desconectar".