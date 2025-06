Vox Tineo presenta una moción contra la supresión de las plazas de profesores de la Escuela de Música

Vox Tineo registró una moción en el Ayuntamiento de Tineo para llevar a Pleno la petición de que no se amorticen las plazas de los profesores de la Escuela Municipal de Música y la del monitor de kárate. La medida estaba incluida en el documento de presupuestos para 2025 que se llevó a pleno recientemente y que salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno, compuesto por PP y Vox.

El teniente de alcalde y concejal de Vox, Sergio Martínez, que durante el pleno en el que se aprobó el presupuesto evitó posicionarse sobre la amortización de las plazas recogidas en el documento, justifica que "en las partidas presupuestarias correspondientes al programa donde se consigna el dinero destinado a la Escuela de Música figuran un total de 142.000 euros para todos los gastos de la escuela, incrementando incluso el dinero que se destinaba en los años anteriores" y explica que es en la memoria de alcaldía elaborada "únicamente por la alcaldesa" donde se hace la mención a la supresión de los puestos de trabajo pero señala que "es una mención que en ningún caso inicia ningún procedimiento ni es vinculante". Además, insiste en que "en ningún momento el cierre de la escuela estaba acordado ni pactado con Vox".

El concejal estuvo acompañado por la presidenta de Vox, Carolina López, que defiende "una mejor gestión de la Escuela de Música" pero hablando con los docentes y alumnos para realizarlo. "Lo que no se puede hacer es tomar una decisión unilateral de cerrarla como la que ha tomado la Alcaldesa, además sin contar con su socio de gobierno. Esto es un gobierno de coalición, no un gobierno del PP. No queremos cerrar la Escuela de Música sino realizar una mejor gestión de sus recursos", expuso López.

En este sentido advirtió que Vox "no está en el gobierno de Tineo para recortar servicios, sino para reducir impuestos y recortar el gasto superfluo".