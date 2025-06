Cudillero suma hijo adoptivo con "gran ilusión y el mayor de los orgullos"

El productor televisivo José Velasco, natural de Oviedo, criado en Avilés y con casa en Villademar desde hace 25 años, ya es hijo adoptivo de Cudillero. La propuesta fue del equipo de gobierno socialista, se votó en pleno el pasado 18 de junio y esta mañana, víspera del día grande de las fiestas patronales de Cudillero, se hizo realidad (con entrega de medalla y diploma) en un sencillo acto en el que no faltó el humor.

Velasco se propuso como hijo adoptivo "por su discreción, reconocimiento, disposición y trayectoria", según el alcalde, Carlos Valle.

Cuando sonaban las gaitas anunciando la llegada del desfile que acompaña al barco desde donde mañana, domingo, se recitará l'Amuravela, Velasco recibía el "cariño" de todo un pueblo en el salón de actos municipal. Lo hacía vestido de pixuatu. Con pantalón de lona azul y pañuelo marinero.

Público durante el acto en el que se entregó la medalla de hijo adoptivo de Cudillero a José Velasco. / Ana M. Serrano

Carlos Valle bromeó al dirigirse a José Velasco para aseverar que a partir "de ahora tienes jornada partida en el Ayuntamiento de lunes a viernes". El Alcalde no terminó su discurso sin recordar a la familia del homenajeado, "pues también ella es parte de lo que has logrado" y dijo que el nombramiento se hace "con gran ilusión y el mayor de los orgullos".

Tras la breve intervención del regidor, tomó la palabra el nuevo hijo adoptivo cudillerense y entonces no faltó, una vez más, el humor. "No sé si me lo merezco, pero tampoco me merezco la artritis", dijo para continuar con los agradecimientos. "Aquí nos sentimos como en casa", señaló y bromeó con el aparcamiento de la villa, que escasea en verano por la afluencia de turistas: "No sé si esto (por la medalla) da derecho a una plaza".

Un momento del acto, celebrado en el salón de plenos a mediodía, en la víspera de San Pedro. / Ana M. Serrano

Velasco contó que desde el colegio no recibe una medalla y advirtió de algo: "El cariño el mutuo". "Este es un concejo maravilloso, increíble; quiero agradeceros de corazón esta distinción", manifestó.

Su nombramiento se suma al del párroco fallecido José Pérez Barcia, también hijo adoptivo del concejo.