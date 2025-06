Los somedanos, expectantes ante el rodaje en el concejo de "Los juegos del hambre": así están siendo los preparativos

Plácido Díaz apura un cigarro a la puerta del garaje en su casa de Valle del Lago y resume que esto de la película todavía no empezó y esta misma semana ya montaron "un atolladero". "A mí no me dejaban pasar a la pradera". En realidad, cuando explicó que era ganadero sí pudo subir, pero la cola de quince furgonetas Mercedes a medio camino del lago que se pudo ver el miércoles, el jueves y el viernes le tiene algo inquieto, a él y a todos los vecinos, ante lo que puede ser este verano allí arriba y la compensación que recibirá el pueblo.

"Los juegos del hambre" prometen hoy en Somiedo pan para mañana. En el corazón del parque natural, el aterrizaje de los primeros equipos encargados de preparar el rodaje en Asturias de una de las sagas cinematográficas más taquilleras tiene a los vecinos en guardia, expectantes ante el "caos" que se avecina y sin saber qué supondrá a la larga. "A mí pregúntame cuando en septiembre, cuando ya haya acabado", recela Natalia Alves mientras prepara las comidas en su hotel-restaurante. "Al pueblo le vendrá muy bien, pero ¿a mí?". En su negocio se alojarán parte del equipo. Piden estancias largas y eso ha sido un problema, porque los veranos ya tienen mucha reserva comprometida. Además, confiesa, vengan "Los juegos del hambre" o no, Somiedo se llena en verano. La diferencia es que estos clientes puede que no hagan el mismo gasto que hacen los de siempre. ¿Encargarán bocadillo, comerán el menú aquí? Por ahora todo son dudas: "El otro día, por aquí no paro nadie", zanja.

Camino del lago, muy cerca de donde el equipo de producción trabajo esta semana, Rebeca Riesgo acompaña a unos clientes en una ruta a caballo. Su negocio se verá algo trastocado por el rodaje, porque habrá días en que no se pueda pasar por la ruta habitual, pero se la ve ilusionada con lo que supone tener una actividad de este tipo. "Va a ser un caos, pero compensa", resume muy decidida.

A pocos metros de allí la actividad de la preproducción del rodaje ya se puede notar. Hoy no están trabajando, pero han dejado 48 piezas redondas dispuestas en círculo en la zona de la pradera. Los praos, como han pedido, están sin segar. Es, de forma muy evidente, el escenario del "arena" donde comenzará la competición de los 50 Juegos del Hambre en la ficción de "Amanecer en la cosecha". En el mundo creado por la escritora Suzanne Collins, una parte de la sociedad tiene que enfrentarse a vida o muerte, en parte como rito sacrificial y en parte como mecanismo de control.

Teófilo Tablón, otro vecino del barrio de L’Auteiru, acaba de llegar al pueblo. Por semana vive en Gijón y no está al tanto de los detalles del rodaje. Pero sí sabe que su hija, que vive en Suiza y prepara ya la estancia en verano con su familia en casa de sus padres en Valle del Lago, le reclama todos los días que se entere para poder participar en la película. "Yo creo que la gente está contenta, a ver si hay algo de chollo".

En la zona central donde en la ficción se desarrollará la competición, en la pradera camino del lago de Somiedo, "Los juegos del hambre" han acotado una serie de prados donde han pedido que no se siegue y pagarán con el forraje equivalente a los ganaderos, para que no tengan pérdidas. Plácido Díaz sigue sin verlo claro: "El que tenga una finca y se la alquilen, vale, pero también tienen que compensar a todo el pueblo de alguna manera. ¿El que no se lucra, el que no les alquila apartamentos?". El problema, resume, es que aquí la gente viene a buscar tranquilidad, y este verano no la habrá para nadie. "Lo mejor", admite su hijo, "es que hubiera sido en otras fechas. Pero en verano es complicado".