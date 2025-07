La voz de la asociación Fraternidad, dedicada a la discapacidad intelectual y afincada en Tapia: "Sin recursos, no hay cuidados"

La asociación Fraternidad, dedicada a ayudar a las personas con discapacidad intelectual y con sede en Tapia, celebró una asamblea anual muy emotiva en la que reivindicó la voz de sus usuarios.

La gerente, Mayca González, valoró el papel de familias y profesiones y pidió más ayudas porque "sin recursos, no hay cuidados esenciales". "Sin endulzar la realidad, 2024 ha sido un año de retos, especialmente económicos, que se extienden in crescendo en este 2025". González fue rotunda al insistir en una idea: "Sin recursos no hay cuidados".

Si no llega dinero, "nuestra labor se paraliza"

"El dinero es necesario para pagar salarios, materiales de trabajo, alimentación, luz, gas, transporte… y si este no llega, nuestra necesaria labor se paraliza”, dijo. González valoró el trabajo de la administración regional que "nos considera y valora nuestro cometido", pero no por ello dejó atrás las críticas. "Los retrasos y las dificultades para financiar servicios esenciales nos ponen a prueba".

En los próximos años, "nuestro compromiso será claro; queremos ser una asociación aún más inclusiva, innovadora y sostenible", informó la gerente. Fue ella que la enumeró los retos al decir que "debemos de seguir fortaleciendo nuestra sostenibilidad económica, ampliar nuestras alianzas, y escuchar aún más a las personas para que sus voluntades guíen nuestros caminos".

Olimpia Fernández, la usuaria que reivindicó la "inclusión plena"

Durante la asamblea tomó la palabra una persona usuaria de la residencia (la asociación también gestiona el centro de día), Olimpia Fernández, quien dijo que "tener voz es tener valor, es saber que lo que decimos cuenta, es ponernos de verdad en el centro de todo". Fernández dijo que queda "camino por recorrer" para lograr la inclusión plena porque "todavía no siempre podemos decidir lo que queremos para nuestras vidas, todavía hay barreras y gente que no nos ve".

Durante la asamblea también se informó de que la asociación pone en marcha dos nuevos canales para informarse en caso de estar interesado en su actividad. Se trata de canal WhatsApp y un número de teléfono de atención al socio.