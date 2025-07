Así fue el bautizo pixueto y pagano que más divierte con el agua de la fuenti’l cantu y mucha animación

No lloró Alicia Ramos, con tres meses y seis días de vida, cuando se bautizó al "modo Cudillero". Un bautizo pagano, con el agua de la fuenti’l cantu y con mucha animación. "Es algo que tenía pendiente", contó la madre, la cudillerense (vive en el barrio alto de la capital del concejo) Yoana Rey. Hace 21 años que salió de su villa natal para estudiar. Por cuestiones del destino y del trabajo ahora vive en Medina de Rioseco (Valladolid). "Me hace mucha ilusión que la niña ya esté bautizada aquí, como lo estoy yo", dijo.

Marta Caamaño recién bautizada con su amiga Carlota Losada. / A. M. S.

Son historias que se repiten en el día de San Pablín de las fiestas patronales de Cudillero, cuando "los de casa" salen a calles vestidos con el traje típico de pescador y pixueto para recordar a sus marineros fallecidos y a aquellos que, "estando en el mar no podían acudir a funerales de seres queridos", tal y como explicó Viviana Prieto de la comisión de fiestas. Pero, además de nostalgia, en la jornada hay mucha diversión. Basta ver a las cinco y media en punto de la tarde al portavoz de Avante Cuideiru, Sergio González, con la balda en mano. Será el recipiente que se usará para recoger al agua de la fuenti y derramarla "según la edad del personal" por la cabezas de los interesados.

Nerea López con Martín Portillo en sus brazos, hace una foto a su marido, Daniel Portillo. / A. M. S.

La comitiva, con la banda de gaitas abriendo paso por el empinado anfiteatro, sube hasta el que es escenario de la gran cita del día. Allí esperaron Daniel Portillo y Nerea López con su hijo de 1o meses Martín. El primero en bautizarse fue el padre y pronto llegó el turno del bebé. "A mí esto me gusta mucho; yo como pixueta qué voy a decir", contó risueña la madre. En media hora meteórica y no sin antes haber jurado que todos quieren ser pixuetos y respetar y hacer respetar las leyes pixuetas, Cudillero tenía más censo. "Es muy emotivo". Las palabras son de Rosi Albuerne, vecina de Cudillero quien con, móvil en mano, quería retratar a su nieta Paola Gutiérrez recién bautizada. La niña tiene dos años y medio "y ya tocaba", sentenció la abuela.

Pero no solo niños y bebés son protagonistas durante la jornada. También lo son las parejas. Yiru del Rivero es mexicana. Recibió "el agua más santa de todas" gracias a su marido, Diego Fernández. Él es de Avilés, pero vive en Cudillero. "Yo vi esto hace tres años; entonces no estábamos casados y esperé a estarlo para poder bautizarme", detalló la mujer con el cabello mojado y agua corriendo por la cara. El que es "bautizador pagano" por un día, Sergio González, no duda en echar más agua a los adultos.

Público durante el acto. / A. M. S.

Las amigas de Avilés Marta Caamaro y Carlota Losada esperaron atentas sus turnos (las mujeres de la comisión de fiestas llaman a vivo voz y entregan diplomas). Se mostraron "nerviosas". "Una compañera de trabajo que es de Cudillero nos invitó al bautizo y la verdad que es muy divertido", opinaron. No faltaron los abuelos. Néstor y Beltrán Rodríguez, de Arriondas y con vínculos familiares, estaban allí en calidad de nietos de parientes pixuetos. Sonrieron cuando sintieron el agua en sus cabezas. La muchedumbre congregada no paró de reír. Todo un espectáculo.