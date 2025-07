La castropolense que vive en Ribadeo, quiere estudiar en Oviedo, y es "brillante", según la Xunta de Galicia

Jaime Villar y Noelia Pérez-Magdalena están "muy orgullosos" de lo que su hija, Marcela Pérez-Magdalena, ha logrado este curso. La alumna del lucense instituto Dionisio Gamallo Fierros, vive en Ribadeo, pero tiene hondas raíces en Asturias (su madre es de Vegadeo y su padre Castropol, donde se puede decir nació, y ambos trabajan al lado asturiano de la ría del Eo) y es una de las mejores alumnas de Galicia.

Todo de diez en Bachillerato y una medida de 9,9. Su "brillantez" la valora la Xunta y las tres universidades gallegas, que observan "esfuerzo y dedicación".

Marcela lo ha conseguido "porque me esfuerzo, trabajo y tengo constancia". Quiere estudiar el doble grado de ingeniería del software. Es una de las difíciles para entrar. Hay pocas plazas y una nota de corte de vértigo.

Casi becada por Amancio Ortega y estudiante de chino

Fue seleccionada por la beca Amancio Ortega, pero por su renta no pudo ser. ¿Qué tiene de especial? "No se agobia, sabe relativizar y resolver", dice su madre, quien no quiere perder la oportunidad de contar lo que opina de su hija.

Marcela dice que tiene "curiosidad por aprender". Es decir, no solo busca notas buenas. Es algo que ha demostrado con el paso de los años. Domina inglés y francés "y estoy aprendiendo por mi cuenta chino", advierte.

También hay que tener en cuenta sus otras facilidades y trucos: "Hacer esquemas para estudiar" y "descansar entre tiempo de estudio y estudio". A sus 17 años, lee mucho y parece una joven promesa. Ella, como asturiana que se siente, quiere estudiar en la Universidad de Oviedo. Hoy está de cumpleños. Felicidades.