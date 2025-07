Dos jóvenes recuperan un hotel rural de Ibias que llevaba dos años cerrado: "Hay que tirar por el concejo y atraer gente"

El hotel rural de Cecos, en Ibias, de propiedad municipal, volverá a abrir sus puertas con el nombre Aguas de Ibias el próximo 12 de julio, después de casi dos años cerrado. La pareja formada por el ibiense Enol Méndez Suárez y la canguesa Elena Martínez González es la adjudicataria de la licitación. De hecho, ellos fueron los únicos interesados en volver a poner en marcha el negocio de hostelería situado en Cecos, a pocos kilómetros de la capital del concejo, San Antolín de Ibias.

A pesar de su juventud, Enol Méndez (25 años) asegura que siempre tuvo en la cabeza estar al frente de este establecimiento para convertirlo en un atractivo del concejo. La oportunidad de cumplir con ese objetivo le llegó antes de lo que esperaba, pero con el apoyo de su pareja decidió embarcarse en la aventura.

Parten de tener experiencia en la hostelería ibiense con varios veranos al frente del bar de la piscina. Además, Enol Méndez forma parte de la organización de la carrera de montaña "Tierra de Ibias", que lleva dos ediciones y este año ha logrado llevar al concejo más suroccidental de Asturias a 800 participantes. Esto les da el respaldo de saber que emprender en un concejo como Ibias, tan castigado por el aislamiento, es posible.

"Por mucho que la gente diga que Ibias está apartado y que aquí no vendrá nadie, sabemos que cuando se hacen cosas la gente se mueve y viene hasta Ibias. La prueba son los 800 participantes en la carrera de montaña o el éxito de las fiestas del vino que se celebran, así que lo que hay que hacer es tirar por el concejo y atraer a la gente para que lo conozcan", expone convencido Enol Méndez que, aunque nació en Gijón, tiene sus raíces en el municipio y siempre se presenta como ibiense.

Una apuesta clara

La apuesta de estos jóvenes por Ibias es clara. De hecho, para emprender en este proyecto han aparcado sus vidas y trabajo en Oviedo y Gijón. Enol Méndez estaba a punto de poner en marcha un centro de entrenamiento en Gijón, mientras que Elena Martínez trabajaba en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. Pero motivos personales les llevaron a pasar una temporada en Ibias y pensar en volver a la rutina de la ciudad les comenzó a agobiar.

“Habíamos estado muy a gusto en el pueblo y al final la vida que hacíamos en la ciudad era de casa al trabajo, hacer la compra y volver a casa, aquí simplemente con salir y sentarte en el banco puedes entablar conversación con un vecino y lo mismo si vas hasta el bar, es otro tipo de vida”, reconocen.

Así que vieron la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de Ibias de la licitación del hotel para los próximos siete años como una oportunidad que no quisieron dejar escapar, para alegría de vecinos y visitantes del concejo. Tienen claro que el enfoque que le quieren dar es el de vincularlo al turismo activo, para atraer a los amantes de la montaña a realizar rutas de senderismo, bicicleta, así como aprovechar el recurso del río Ibias. “Queremos explotar el descenso del río Ibias y tenemos piraguas, también hacer pádel surf, promover que haya oferta de turismo activo que creo que es lo que hace falta para poner a Ibias en el mapa”, subraya.

Durante estos días están trabajando a contrarreloj para poner las instalaciones a punto para su inauguración, a la vez que buscan personal de cocina, que está resultando lo más difícil, ya que no es sencillo encontrar a profesionales que quieran trasladarse a Ibias. No obstante, este escollo no les impedirá arrancar el día 12, más aún cuando están viendo que ya les están llegando reservas para alojarse y que ya tienen algún día completo, como es el 2 de agosto.

Algo que agradecen es el apoyo que han encontrado al proyecto tanto en los vecinos, como en la parte más administrativa, donde han descubierto que pueden solicitar ayudas económicas para su puesta en marcha y además han tenido la guía del grupo de desarrollo rural Alto Narcea Muniellos para solicitarlas.