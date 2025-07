Excursión del instituto de Vegadeo al buque “Elcano” a pesar de estar de vacaciones: “Era una oportunidad que no se podía perder”

Una hora y media de visita guiada en el buque escuela de la Armada española “Juan Sebastián Elcano” es lo que pudieron disfrutar este domingo un grupo de estudiantes del instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, en el marco del programa educativo Foro Comunicación y Escuela. Aunque la visita del buque a Gijón se produjo fuera del periodo lectivo, varios profesores y alumnos de cuarto de ESO y primero de Bachillerato se sumaron a la actividad.

“Aceptamos acudir a Gijón porque un grupo de estudiantes estaban interesados y nos parece una oportunidad importante para ellos, es una forma de que conozcan las posibilidades de la Armada como salida profesional y el alto nivel de formación que tienen los alumnos que van a ser oficiales”, destaca el profesor Luis Felipe Fernández, al frente del programa educativo.

Los escolares pudieron conocer la historia de un buque que tiene 98 años de vida a través de la explicación de un guardiamarina, que también los acercó a la actividad que se desarrolla en su interior durante seis meses de navegación con 250 personas a bordo, que tienen que asistir a clases y formar parte de la actividad diaria del barco.

“Me ha encantado la experiencia de poder conocer las entrañas de un buque tan mítico, el velero activo más grande, que es un referente naval”, asegura el estudiante Helio García, que participa en todas las excursiones del Foro porque le parecen “muy interesantes y enriquecedoras”. En concreto, la de esta ocasión, a pesar de estar fuera del periodo escolar, “era una oportunidad que no podía perder, me hacía mucha ilusión”.

Su compañera María Ángeles Jiménez confiesa que siente mucho atractivo por el mundo naval, ya que su madre tiene un barco, así que tenía claro que quería formar parte de la expedición para conocer “Elcano”. “Fue una gran experiencia poder subir a este barco emblemático, la próxima vez que venga a Gijón quiero volver con mi madre porque le gustará”, señala la estudiante, que tiene claro que el Foro les está dado la oportunidad de conocer “nuestro entorno y de ir a muchos sitios que de otra forma no podríamos hacer”.

El Foro Comunicación y Escuela mantiene una estrecha relación con la Escuela Naval Militar y la idea era programar una actividad para este año, en principio pensaron en una videoconferencia, pero no se pudo llevar a cabo, por lo que la Armada les ofreció la oportunidad de realizar la visita al buque cuando atracara en Gijón, que no quisieron desperdiciar.

Además, el instituto entregó al buque, a su oficial y al jefe de estudios de la Escuela Naval la placa de honor del Foro Comunicación y Escuela, en agradecimiento a la atención recibida y las facilidades dadas para poder brindar a los estudiantes la experiencia.