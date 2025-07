Los presupuestos de Tineo vuelven a votarse en Pleno

El presupuesto del Ayuntamiento de Tineo para 2025 volverá a ir a Pleno este jueves, en sesión extraordinaria, para su aprobación definitiva. La razón de esta repetición se debe a que durante el periodo de exposición pública el documento recibió alegaciones del sindicato CC OO a raíz de los planes anunciados por la alcaldesa, Montse Fernández, para amortizar cuatro plazas de profesores de la Escuela Municipal de Música y la del monitor de kárate.

Por ello, en su escrito reclamaban la paralización y un nuevo debate de los presupuestos, la retirada de la propuesta del cierre del servicio municipal de la Escuela de Música y la finalización de los procesos selectivos pendientes de la OPE. Unas alegaciones que fueron desestimadas por la Intervención del Ayuntamiento al no ajustarse a los supuestos que se recogen en la norma por los que se puede presentar una reclamación ante un presupuesto.

La previsión es que el equipo de gobierno, la coalición entre PP y Vox, vuelva a sacar adelante los presupuestos. Aunque Vox ha manifestado su postura en contra de que se amorticen las plazas de los profesores de la Escuela Municipal de Música y la del monitor de kárate, e incluso ha presentado una moción para evitarlo, desvincula totalmente estas medidas del presupuesto.

"Aprobar el presupuesto no implica que se vayan a amortizar esas plazas, en ningún caso está vinculado al cierre de la Escuela, además el presupuesto cuenta con una partida de 142.000 euros para la Escuela, así que en esta aprobación no hay debate", defiende el teniente de alcalde y concejal de Vox, Sergio Martínez, que también recuerda que las alegaciones presentadas no se ajustan a lo que recoge la ley.

Pleno el 21 de julio

El debate sobre el futuro de la Escuela Municipal de Música será el protagonista del Pleno extraordinario solicitado por la oposición, PSOE e IU, y que ya tiene fecha para el próximo 21 de julio a las 12.00 horas. El único punto del orden del día es la revocación del acuerdo de amortización de las cuatro plazas de profesores de música y del monitor de kárate. El Pleno fue convocado por la Secretaria después de transcurrir los 15 días de su solicitud, sin que se fechara desde Alcaldía.