"Ni sí, ni no", la respuesta del gobierno de Tineo (por ahora) a la Escuela de Música municipal

La Escuela de Música y su potencial cierre sigue siendo protagonista en Tineo. Lo fue ayer, jueves, durante el pleno extraordinario en el que se aprobó definitivamente el presupuesto municipal al rechazarse las alegaciones presentadas por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO).

Al final de la sesión y tras las intervenciones de PSOE e IU, contrarios al cierre del servicio público de enseñanza musical, la alcaldesa tinetense, Montserrat Fernández, dejó clara la incertidumbre: "No digo ni que sí, ni que no, hasta que no hable con los sindicatos", señaló en referencia al cierre de la Escuela de Música. Más tarde, en declaraciones a este diario indicó que la intención del gobierno es «buscar colaboración privada» para poder continuar con las puertas abiertas.

"Estamos hablando de asociaciones o de profesores interesados; no se trata de externalizar el servicio, más bien de tener otra fórmula porque el gasto del servicio es muy elevado y apenas tiene ingresos", dijo.

Es decir, que se trata de un servicio público deficitario que el gobierno de coalición PP-Vox no quiere asumir. Según la regidora, al año la escuela cuesta al erario público 142.000 euros "e ingresa 12.000 euros".

No obstante, en vista del interés ciudadano (incluso se organizó una protesta para reclamar al ejecutivo local reflexión sobre el cierre), "estamos buscando soluciones".

"Sabemos que no solo hay que tener en cuenta la economía, sabemos que es un servicio social importante", subrayó la regidora para lanzar la disyuntiva: "Pero es muy costoso para Tineo; hay que tener en cuenta que solo ingresa 12.000 euros". La regidora cree, además, que todavía hay tiempo para reconducir la situación.

La oposición defiende la labor social del servicio más allá de la economía

La oposición echó en cara al gobierno la forma de plantear este asunto. La portavoz de IU, Marta Menéndez, lamentó que solo se tengan en cuenta los números "y no el impacto social o cultural" del centro formativo y aseguró que no se puede desvincular (como trató varias veces ayer el equipo de gobierno durante el pleno) los presupuestos de la amortización de las plazas de la escuela de Música "algo que está previsto en la memoria".

Además, pidió la ayuda de Vox, que en declaraciones a distintos medios de comunicación se desmarcó su socio de gobierno y apostó por la Escuela de Música.

En el PSOE,también llovieron las críticas. El portavoz, José Ramón Feito, aseguró que la situación económica del Ayuntamiento no es tan precaria para eliminar de un plumazo servicios históricos. "Tenemos una deuda del 20% y la ley permite llegar al 110%", señaló.

Un cierre "no sería lógico", según el PSOE

"No es lógico", dijo el alusión al posibel cierre de la Escuela de Música por un motivo económico. «Creemos que hay otros intereses", sentenció Feito.

El presupuesto de este año en Tineo, una vez aprobado de forma definitiva, asciende a 12.525.045,03 euros. La alcaldesa indicó que el dinero que se lleva la deuda "se podría dedicar a obras o gasto corriente".

En cuanto al profesor de kárate, cuya plaza también estaba en cuestión, "se solucionó con él directamente" y continuará prestando servicio en Tineo, según la regidora.