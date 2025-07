Dolores Díaz, castropolense afincada en EE UU y especialista en regeneración celular: "Me preocupa tener menor preparación para futuras pandemias"

Dolores Díaz, más conocida como ‘Dolo’ en su círculo cercano, es una castropolense orgullosa de serlo (que no quiere contar su año de nacimiento) y que todos los años vuelve al encuentro con su tierra, donde halla descanso y aliento. Casada, con dos hijos, licenciada en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora en Toxicología por la Universidad de Washington, ha desarrollado una exitosa carrera en San Francisco (Estados Unidos). Recibe a este diario en su tierra, con una cercanía especial tras impartir una charla sobre ciencia y biotecnología organizada por la Fundación Ría del Eo.

-¿Qué se siente al volver a Asturias?

-Una sensación de alivio al ver los valles verdes y la costa, justo al aterrizar en Ranón. Es como volver a casa después de mucho tiempo. Afortunadamente, nosotros venimos todos los años.

-¿Cómo se ve esta comunidad y España desde el extranjero?

-Asturias no es muy conocida en EEUU, al menos comparada con otras zonas de España. Hay bastante afición al Camino de Santiago, y Ast

-En su día confesó a este diario que en EE UU usted tuvo más oportunidades para investigar. ¿Qué argumento necesita el gobierno de España para invertir más en ciencia?

-La investigación en España no es una prioridad. Dar medios a la investigación es una inversión en el futuro, una inversión a largo plazo. Los científicos españoles y asturianos tienen mucho talento y potencial, y el acceso a más medios serviría para hacer realidad ese potencial y contribuir al desarrollo científico del país. Si no invertimos en I+D, dependemos de otros países para los grandes avances y oportunidades. Hay que verlo como una apuesta de futuro.

-¿Se hace difícil vivir en Estados Unidos con Donald Trump al frente? Como extranjera, aunque afincada desde hace años, ¿cómo se viven las deportaciones y las amenazas?

-Estados Unidos es un país de inmigrantes y la sociedad se beneficia enormemente de la presencia y el trabajo de inmigrantes. Pero la inmigración es compleja. El país necesita una reforma estructural y eso es muy difícil, así que tenemos ciclos de más permisividad alternados con ciclos de más deportaciones. Estos son tiempos particularmente duros para familias inmigrantes que llevan en el país muchos años trabajando duro y ahora ven su situación amenazada de la noche a la mañana. Aun así, la sociedad civil es muy activa y siempre hay gente defendiendo los derechos de todos.

-En los últimos tiempos se ha hablado mucho de regeneración celular. ¿Qué sabremos dentro de uno años?

-Este campo está avanzando particularmente rápido gracias a la inversión. Hay una masa crítica de científicos y empresas investigando, y siempre que hay tal concentración, los avances llegan.

-¿Cómo afectará la IA?

-Es difícil subestimar la influencia de la IA en este y otros campos de investigación. Esta influencia aún está en su infancia, pero irá creciendo a medida que losinvestigadores se familiaricen más con sus oportunidades y los modelos de IA se refinen y hagan más precisos. La capacidad de la IA para analizar e integrar una inmensidad de datos será un pilar del progreso científico, creo yo. No reemplazará la contribución y dirección humana, pero la complementará y multiplicará de forma muy impactante.

-Siempre se ha hablado de los intereses de las farmacéuticas. ¿Cree que un medicamento se usamás que otro o se propone desde las consultas médicas por interés económico?

-Las compañías farmacéuticas dependen de ingresos para su existencia: son negocios, pero eso no significa que no tengan los intereses y el bienestar de los pacientes como prioridad; esos dos objetivos no son incompatibles. Descubrir y desarrollar medicamentos es carísimo, y muy pocos productos acaban teniendo éxito y siendo medicamentos (y hay que pagar por todo lo que se intenta y falla). Pero los que lo consiguen contribuyen a avanzar la medicina. A veces, radicalmente, a veces poco a poco, pero ese «poco a poco» también es radical de forma incremental con el paso de los años. Como ejemplos tenemos los progresos en el tratamiento del VIH, el cáncer, y el desarrollo relámpago de las vacunas de la COVID.

-Sobre las vacunas de la COVID se habla ya poco. ¿Cree en los efectos secundarios dramáticos, como la muerte repentina?

-La evidencia científica demuestra que los beneficios de las vacunas superan los riesgos. Los efectos secundarios graves son extremadamente raros. La muerte repentina, en general, no tiene relación directa demostrada con las vacunas. Uno de los aspectos que, como trabajadora de sanidad, más me consterna hoy en día es el ataque de algunas administraciones a las vacunas, basándose en ficciones. Mi mayor preocupación es la posibilidad de retrasar el progreso que se ha logrado en EE UU durante décadas en unos pocos años por la caída en las vacunaciones y la menor preparación para futuras pandemias.

-"En veinte años podremos prevenir el envejecimiento». ¿Verdad muy optimista?

-Es difícil anticipar la magnitud del progreso científico en un plazo determinado, pero sí se puede anticipar la dirección del progreso, que siempre, por definición, es hacia adelante y con descubrimientos. El optimismo también es parte integral del progreso científico: hay que ser capaz de formular una visión optimista —y a veces muy aspiracional— para abrir el camino hacia su realización.

-¿Qué podemos copiar o le gusta de la cultura estadounidense?

- e gusta el espíritu emprendedor, el entusiasmo por el progreso y el trabajo, y el optimismo en el avance. Eso tiene sus desventajas, claro (se trabaja mucho), pero profesionalmente es un sitio bastante incomparable.

-Tres decenios de carrera en la industria biotecnológica estadounidense... ¿Cómo se consigue?

-Día a día. No es diferente de tres décadas en ningún otro campo y en ningún otro país.

-¿Volverá a España?

-No para trabajar. Mi hija va a empezar la universidad en EE UU, y mi hijo tiene solo 12 años; le quedan seis para empezar la universidad, así que, por lo menos hasta que acabe, no nos plantearemos mudarnos. Volver a España para trabajar sería muy difícil.

-¿Qué opina de la organización de charlas como la que organizó la Fundación Río del Eo?

-Charlas como las organizadas por la Fundacion Ría del Eo, o la mesa redonda de CEDER Oscos-Eo son muy beneficiosas y parecen muy bien recibidas por el público. Todos tenemos una historia que contar, y sería interesante oír esas historias de otras personas y en otros campos. La inspiración viene de muchas partes, y a mí, personalmente, las personas que más me han inspirado han llevado vidas muy anónimas y sencillas.

-¿Cómo se compagina un puesto de responsabilidad con la crianza?

Mi marido ha ayudado mucho, por lo menos un 50 % o más. Nosotros tuvimos a los hijos casi seis años separados porque nos costaba mucho compaginar el trabajo con la crianza. El equilibrio nunca es perfecto, pero con apoyo mutuo se logra.