"No quería morirme sin intentarlo": toda la declaración de intenciones del artista luarqués Alberto Amaro

Alberto Amaro (Luarca, 1964) mostró interés por los pinceles desde pequeño. Es lo primero que dice a su interlocutor si este le pregunta desde cuando es artista. Es como si quisiera contar que lo tenía claro desde el principio, aunque, "cosas de la vida", se quiera dedicar al arte a los 60 años después de dedicarse una buena parte de su existencia a la hostelería. "Pensé: 'no quiere morirme sin intentarlo'". Y esa declaración de intenciones tiene mucho que ver con la exposición que se muestra hasta el miércoles en el Casino de Luarca (sala de exposiciones).

Alberto Amaro en la sala donde expone, en el Casino de Luarca. / Ana M. Serrano

Son 34 obras de arte de los últimos cinco años, esos en los que ha disfrutado más del arte. Con el tiempo se dio cuenta «de que tocaba» y de que no podía dejar pasar la oportunidad.

Un folleto explica con dos citas parte del legado que quiere dejar. Es Pablo Picasso quien dice «rompe las reglas (tras aprenderlas como un profesional) como un artista». Y es Marc Chagall es que habla de que cuanto más libre se siente el alma, "más abstracta se vuelve la pintura". Son frases que tienen mucho que ver con lo que opina Alberto Amaro de su relación con arte. "Yo no creo en los encasillamientos; se debe explorar; yo disfruto de esa libertad", advierte.

En toda la sala de exposiciones "reina" su abstracción con volumen, obras a las que ha dado forma en su taller. Ese taller que es de casi reciente inauguración porque Amaro confiesa que "tienes que tener un lugar para crear, no puedes estar guardando y volviendo a sacar". Se refiere al material. "Tienes que vivir en tu propio caos, con las pinturas siempre cerca», señala.

El artista luarqués dedicó una buena parte de su vida laboral a la hostelería. Expuso algunas obras antes de regentar el bar Mont Blanc en Luarca, pero en el día a día de un hostelero si algo falta es el tiempo. Empezó a relegar el trabajo en favor de su vertiente más artística hace, relativamente, poco. "Nunca dejé de crear, pero es verdad que hacía menos", confiesa.

Tras dejar atrás el sector y el parón de la pandemia ("estuve bastante malo por la covid o la gripe aviar"), llegó la reflexión y fue "con todo". Su exposición cuenta su misma evolución como creador: desde su primera faceta más realidad a su gran pasión, la abstracción, pasando por algo que no puede ni quiere obviar: de nuevo el realismo a través del paisaje luarqués. "Ahora sí estoy en plena forma", dice mientras esboza una tímida sonrisa.

El artista luarqués con parte de sus obras dedicadas a Luarca. / Ana M. Serrano

Tras dos décadas sin ver obras en una sala, la gente, sobre todo de Luarca, se sorprende. "Es verdad que la inspiración te tiene que pillar trabajando", opina. Dedica muchas horas a pintar. No tiene preferencias por día o noche ,"siempre estoy con algo en la cabeza". Es de esos artistas que simultanean varias propuestas. "Una vez llegué a tener siete y lo pasé un poco mal". Vuelve la sonrisa.

Abstracción con volumen

La abstracción es la parte de la obra artística de Alberto Amaro que llama mucho la atención en los foros internacionales de arte. Cuenta que se trata de las obras "de las que más orgulloso estoy". La más grande (con lienzo hecho a media por él, lo que le permite ahorrar) es una pirámide que se rompe "brotan las ideas". Son piezas, además, muy coloristas, que recuerdan a la IA.

Amaro no se enfada si se hace esta apreciación. "Mucha gente lo dice, y es verdad; pero aquí no hay nada de eso, es solo mi creación artesana", apunta. ‘Arte’ y ‘sano’ y esa combinación de palabras hace que Alberto Amaro vuelva a sonreír y reflexionar. "El realismo te ata mucho; te dice cómo tienes que hacer las cosas; la abstracción es otra cosa y eso que no busco un mensaje fijo para mi obra", apunta. "Apuesto por la libertad, eso sí", añade.

Solo una de las obras que muestra tiene un contenido social intenso, esa que reproduce a la persona obnubilada por los nuevos dispositivos móviles y dejando atrás el mundo que la acompaña en su existencia "real". Si se devuelve a Alberto Amaro a la conversación de arte y artista y otros no duda y habla de su próximo proyecto. Tal vez una interpretación del Guernica de Pablo Picasso. De momento, sus obras están a la venta en Luarca (precios entre 300 y casi 1.000 euros) y vuelan.