El nuevo servicio de la ría de Navia, el estuario que este verano ser verá más

Es Rosi López quien cuenta la historia. La persona mediática de la familia, dice con una sonrisa, pero detrás del proyecto que se cuenta está su marido, Diego Méndez, y su interés por dar a conocer la ría de Navia.

De Barres una, de Castropol, otro, la pareja cree que las posiblidades del estuario naviego son ilimitadas. Sin embargo, "no están aprovechadas" y por eso este verano se lanzaron a una aventura de las que la población naviega no deja de hablar. ¿Qué es? "Dar paseos en barco por la ría". Un servicio que, aunque parezca increíble, no se ofrecía tal y como promete la pareja: tres días diarias hasta Porto, de una hora y siempre en pleamar, con un máximo de plazas de 12. "Es algo especial", dice.

9,5 metros de eslora y de un astillero de Castropol

El matrimonio no es ajeno al mundo naútico. Diego Méndez tiene un astillero en Castropol. De allí es la que ahora se suma a la ría de Navia, de 9,5 metros de eslora. El primer paseo se hizo el lunes al atardecer con autoridades como la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández. Para López, la propuesta es "íntima" por el número de plazas y está resultando muy atractiva para los naviegos. "Mucha gente no deja de preguntar", advierte.

Entre las ilusiones del matrimonio promotor, que ya tiene propuestas similares en otros puntos de Asturias y A Mariña, siempre estuvo Navia. Rosi López trabaja allí desde hace 20 años y "siempre me impactó mucho esa sensación de vivir de espaldas a la ría". El proyecto fue tomando forma cuando la pareja encontró el apoyo emocional de club naútico y a un patrón, una pieza fundamental que no aparecía porque "cada vez se hace más duro encontrar gente para trabajar". Ahora el sueño deunos y otros ya es una realidad.