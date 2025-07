"Pedimos el apoyo de la gente": la última llamada de la oposición de Tineo para evitar el cierre de la Escuela de Música

La oposición de Tineo, es decir, PSOE e IU, instan a los vecinos a "defender con nosotros un Tineo con servicios públicos fuertes, accesibles y de calidad". Lo hacen tras conocer que todas las plazas de la escuela de música serán amortizadas. Para ambas formaciones, esta decisión del gobierno es la antesala del cierre definitivo o de una privatización del servicio.

El próximo 21 de julio (12.00 horas) está previsto un pleno extraordinario solicitado por la oposición para exigir un cambio en la hoja de ruta municipal. Pero ayer, los concejales socialistas y de la coalición de izquierdas se reunieron en el salón de plenos municipal para dar una vez más altavoz a su postura. Las amortizaciones "son injustas" y, más que eso, "perjudiciales" para la ciudadanía de Tineo. "Esta medida afecta directamente a servicios públicos esenciales que contribuyen al desarrollo cultural, educativo y deportivo del municipio", advierten los portavoces de las asociaciones en Tineo, Marta Menéndez y José Ramón Feito.

"No es una cuestión de rentabilidad"

Ambas formaciones buscan el apoyo de Vox, partido que forma parte del equipo de gobierno junto a IU, pero en declaraciones públicas se desmarcó de la versión oficial y las amortizaciones. "Queremos que demuestren su compromiso votando a favor de la propuesta de modificación presupuestaria planteada", indican los portavoces de la oposición, que creen, contra lo que dice el gobierno, que no se compromete en ningún caso la estabilidad financiera del Ayuntamiento por el gasto de la escuela. Además, critican que el ejecutivo tenga solo en cuenta criterios económicos y no la accesibilidad pública a un servicio. Según el gobierno local, la escuela cuesta al erario público 142.000 euros. La oposición, dice que son 66.000 euros, al menos lo fueron, señalan, en el último ejercicio.

"Recordamos que los servicios públicos no se rigen por criterios de rentabilidad económica, sino por su función esencial de garantizar el acceso universal y equitativo a derechos básicos como la cultura, la educación y el deporte", apuntan desde la oposición, que ponen en duda los argumentos del gobierno local, que asegura que debe controlar la deuda para evitar pagar intereses y así poder invertir más en cuestiones de interés.

"Esta modificación (la amortización de plazas), además, no compromete en ningún caso la estabilidad financiera del Ayuntamiento, tal como la propia alcaldesa reconoció en el último pleno extraordinario, señalando que la deuda municipal se encuentra en uno de los niveles más bajos de la historia reciente del concejo".

Colaboración público-privada

La alcaldesa, Montserrat Fernández, reiteró en varias ocasiones su interés en buscar una salida a la Escuela de Música municipal. De hecho, reitera que no se abandona el servicio, "se buscan otras fórmulas". "No es que no queramos asumir el servicio de la escuela; siempre he dicho que estamos buscando una colaboración público-privada porque es un servicio muy costoso", informa y matiza: "Colaboración para poder mantener el servicio activo y seguir ofertando formación musical en Tineo". Esto se traduce en la entrada de profesores o asociaciones, según la regidora.