Acuerdo plenario en Tineo contra la amortización de las plazas de profesor de la escuela de música y del monitor de kárate

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Tineo ha llegado al acuerdo de no amortizar las cuatro plazas de profesores de música y la del monitor de kárate, una medida recogida en la Memoria de Alcaldía de los presupuestos de 2025 aprobados recientemente. Los grupos de la oposición PSOE e IU y el voto favorable del portavoz de Vox, teniente alcalde del equipo de gobierno, hicieron posible el acuerdo, que votó en contra el PP, que tiene la Alcaldía, mientras que la hasta ayer la edil de Vox, Esther López, se abstuvo, anunciando posteriormente que abandonaba la militancia del partido y pasa a ser concejala no adscrita.

El futuro de la Escuela de Música lleva protagonizando el debate de los tres últimos plenos celebrados en el Ayuntamiento de Tineo. El primero fue en el que se aprobaron las nuevas cuentas para este año. En la Memoria de Alcaldía del documento es donde se apuntó que, aunque en el anexo de personal aún constaban las plazas en cuestión, "las mismas serán amortizadas", recogía. El presupuesto salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno, PP y Vox. Al presentarse alegaciones por parte de CC OO por este motivo, que fueron desestimadas, el presupuesto volvió a pasar por el Pleno con idéntico resultado en las votaciones.

Enmienda de Vox

No obstante, PSOE e IU solicitaron un Pleno extraordinario, celebrado este lunes, para abordar la situación, teniendo como único punto del orden del día: revocar el acuerdo de amortización de las cuatro plazas de la Escuela de Música de Tineo y de la plaza de monitor de kárate. Enunciado al que el portavoz de Vox, Sergio Martínez, presentó una enmienda para proponer que el punto del orden día se plantease como un acuerdo para no amortizar las mencionadas plazas. Desde un principio el edil defendió que "no existe ningún acuerdo ni expediente para llevar a cabo las amortizaciones" e insistió en que por ese motivo "no podemos revocar un acuerdo que no existe, no está planteado el cierre ni las amortizaciones en ningún documento", medidas que insistió en que Vox no apoya.

El cambio en el enunciado fue aceptado tanto por PSOE como IU. El portavoz socialista, José Ramón Feito, aclaró: "Nosotros vinimos aquí para salvar las plazas, no queremos apuntarnos ningún tanto, así que adoptar un acuerdo plenario nos vale".

Convocada la mesa de negociación

En su intervención, la alcaldesa, Montse Fernández, incidió en que "no existe ningún acuerdo de amortización porque las memorias de alcaldía no son vinculantes y no hay ningún expediente que diga que se cierra la escuela".

No obstante, Feito le preguntó por qué motivo, entonces, no se había abierto el plazo de inscripción de matrícula para el próximo curso. A lo que la Regidora respondió que están empezando una negociación con los sindicatos y que hay una mesa de negociación convocada para esta semana: "Si se llega a la negociación y se ajusta a lo que se hay que ajustar, se pondrá en marcha, la matrícula estamos a tiempo de sacarla", anunció, sin profundizar más en el tipo de acuerdo que se planteará.