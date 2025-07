Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Valdés a facilitar a la oposición la documentación que pasa por el registro

El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo obliga al Ayuntamiento de Valdés a poner a disposición de los grupos municipales de la oposición, cuando así lo soliciten, la información que pasa por el registro municipal. Una sentencia da la razón a la portavoz municipal del PP, María Bueno, que llevó ante la justicia la resolución de Alcaldía que le denegaba el acceso a los registros de entrada y salida de documentos entre el 1 de enero y el 12 de febrero del presente año, para lo que ella había cursado solicitud.

El fallo considera que la resolución vulneró el derecho de la edil de participar en los asuntos públicos que se recoge en el artículo 23.1 de la Constitución y le reconoce su derecho a obtener la información solicitada. Una sentencia que la portavoz popular celebra como "una victoria de la Democracia. Una vez más la Justicia tiene que venir a poner orden donde solo hay soberbia, oscurantismo y abuso de poder. El alcalde lleva años creyéndose intocable, como si el Ayuntamiento fuera su cortijo personal. Pues bien, esta sentencia le recuerda que en Democracia no se impone, se rinden cuentas".

María Bueno destaca de la sentencia que el Juez expone que "los concejales no pueden ser considerados ‘terceros’ a efectos de cesión de datos" y que añadió además que los ediles tienen "el deber legal de reserva y confidencialidad, por lo que dicho pretexto (en referencia a la protección de datos que esgrimió el Ayuntamiento para no autorizar el acceso) no puede ser utilizado para negarles información sobre la gestión municipal".

El alcalde, Óscar Pérez, asegura que la sentencia le ha sorprendido al obligar al Ayuntamiento a facilitar "el acceso indiscriminado al registro a la oposición" y adelanta que están estudiando si la recurrirán. No obstante, explica que la posición que tomó el Ayuntamiento está "amparada en todo momento por los informes de los servicios jurídicos municipales que señalaban que solo se tenía que dar información de relevancia para los asuntos de gestión, pero bajo ninguna circunstancia debiéramos dar toda la información que entra y sale de registro porque hay datos sensibles de los ciudadanos".

Pone como ejemplo algunos de los datos personales a los que se puede acceder consultando la documentación del registro: "Direcciones, multas, datos fiscales, informes relativos a discapacidad, solicitudes de ayudas vinculadas con Servicios Sociales, incluso cuestiones relativas a dónde se ubican las víctimas de violencia de género o los datos de nuestros policías locales".

Por ello, señala que "pensamos que esta información hay que guardarla con especial celo, pero nuestra posición no es la de entorpecer la labor de la oposición, porque siempre ha tenido acceso a toda la información relativa al gobierno", defiende.