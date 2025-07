Trajín de furgonetas, autobuses y camiones: así se vive en Somiedo los preparativos del rodaje de "Los juegos del hambre"

En el Valle de Lago, localidad somedana a pocos kilómetros del Lago del Valle, dónde se rodarán varias escenas de la próxima película de "Los juegos del hambre", cada día hay más personal preparando el rodaje. La carpa colocada en las praderas cercanas a la zona de filmación va cogiendo forma y la circulación por la pista está cada vez más congestionada. Sobre el terreno, la hierba sin segar y las parcelas coloreadas que rodean a la carpa central ya empiezan a dibujar lo que en unos días será un set de cine de una de las sagas más taquilleras de los últimos tiempos.

Docenas de furgonetas Mercedes negras suben por la pista que lleva al lago, un paso custodiado por personal de la película que desvía a los visitantes por un camino alternativo conocido como la "Ruta de la Sombra". Esta desviación se mantendrá hasta el 22 de agosto, aunque según fuentes vecinales, el rodaje puede durar hasta finales del próximo mes. Judith Horcajada y Adrián Lanjarín, procedentes de Lleida, siguieron ayer esta senda para llegar al lago, y aunque aún no vieron movimiento pudieron ver el rodaje de lejos.

Plano del set de rodaje cerca del Lago del Valle. / L. M.

El rodaje comenzará en unos días, y a medida que se aproxima esa fecha, la presión en el pueblo se incrementa. Aparte de las furgonetas, ayer también subieron varios autobuses llenos de personas y camiones de alquiler a la zona del lago, procedentes del campamento base que estableció el equipo en Pola de Somiedo. Allí descansan el resto de cabezas de tráileres, generadores y parte del equipo que ultima los últimos detalles de preproducción.

El área también tiene una zona de comida y esta flanqueado por varios carteles que prohiben la toma de fotografías y otros tantos en inglés que ofrecen instrucciones para orientar a los muchos trabajadores extranjeros que se hospedan ya en Somiedo. Al lado de la base tienen un bloque de apartamentos reservado sólo para ellos, que se suma a las muchas habitaciones que tienen ocupadas en las pensiones y hoteles de Pola de Somiedo, Valle de Lago, e incluso Oviedo.

Pura Menéndez, frente al campamento base del rodaje. / L. M.

Movimiento organizado

El trabajo que llevan a cabo en el campamento base no molesta a la mayoría de vecinos. Carmen Rodríguez y su madre Pura Menéndez pasan los veranos en una de las casas que flanquean la zona. Ellas ven todo el movimiento que hay, pero recalcan que "están muy organizados".

Sólo tienen queja de que muchas furgonetas del rodaje no son capaces de dar vuelta en algunas de la callejuelas del pueblo, la mayoría con matrículas alemanas pilotadas por conductores que no conocen la zona. No obstante, insisten, su presencia "no molesta nada porque son gente muy tranquila".

uno de los buses llenos de gente que subieron al lago. / L. M.

Además de todo el despliegue cinematográfico en la zona, en su campamento base y en las plazas que ha cubierto el equipo de la productora, el Ayuntamiento también ha habilitado dos aparcamientos disuasorios dirigidos a la gran cantidad de visitantes que recibe la ruta y la localidad en verano. Además, se garantiza que los vecinos y las personas que estén alojados en algún establecimiento hotelero tengan acceso libre por el pueblo sin restricciones.