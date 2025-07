Vox rompe con el PP en Tineo y esta es la situación: "El acuerdo de gobierno ha saltado por los aires"

La decisión de la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, de no retirar las competencias a la nueva concejal no adscrita Esther López ha dinamitado el pacto de gobierno entre Vox y PP. Así lo deja claro el partido que lidera en Asturias la tinetense Carolina López, que califica a la concejala de "tránsfuga" tras anunciar el lunes su marcha del partido. Sin embargo, los populares no dan nada por roto e invitan a sus socios a trabajar por el concejo y a no trasladar a las instituciones "sus problemas internos".

La concejala Esther López anunció el lunes su salida de Vox por discrepancias con el partido, sin embargo, mantiene sus cargos como concejala de Desarrollo Empresarial y Ferias, algo que no gusta a los de Vox. En la tarde de este miércoles, su portavoz municipal, Sergio Martínez, mantuvo una reunión con la primera edil para pedirle la retirada de competencias y, tras su negativa, el partido emitió una nota de prensa dando cuenta de que el acuerdo de gobierno había "saltado por los aires". Achacan este hecho a la negativa de la alcaldesa de devolver a Vox las competencias que tenía la edil.

"En una actitud soberbia, la alcaldesa ha decidido mantener las competencias de la concejal que ya no está en Vox y debilita la estabilidad política en el Ayuntamiento de Tineo. Se olvida Montse Fernández que es alcaldesa gracias a Vox", señala Martínez, que atribuye al PP la ruptura del acuerdo y recrimina a la alcaldesa "una preocupante falta de compromiso institucional y respeto hacia la voluntad ciudadana que respaldó esa alianza". El acuerdo entre PP y Vox se formalizó tras las elecciones de 2023, donde los populares lograron cinco concejales y el partido de Santiago Abascal logró dos ediles. El PSOE, que perdió el gobierno en los últimos comicios, logró otros cinco ediles y uno más Izquierda Unida.

"Que se dediquen a trabajar"

Por su parte, la alcaldesa popular deja claro que está "muy contenta" con el trabajo de la ahora edil no adscrita, cuya salida de Vox se oficializará en el pleno de este jueves. "Es trabajadora y responsable y está dispuesta a seguir trabajando por Tineo con lo que mantiene sus competencias. Vox debe plantearse si quiere trabajar por Tineo o le importan más sus problemas internos. Les pido que se dediquen a trabajar", señala Montse Fernández, que deja claro que ella no rompe nada e invita a Sergio Martínez a renunciar a sus competencias y a su sueldo si no quiere seguir trabajando por Tineo.

Montse Fernández explica que en la reunión con el portavoz de Vox no se habló a priori de la ruptura del acuerdo, algo que este notificó después por teléfono a la alcaldesa. "Por teléfono me dijo que la reunión derivaba en que yo rompía el pacto", señaló Montse, que se muestra dispuesta a gobernar en minoría.

Cabe recordar que la división entre los dos concejales de Vox se produce en medio del lío por la decisión de cerrar la escuela de música municipal. Aunque inicialmente los socios de gobierno mostraron una posición clara apoyada en el alto coste económico de la escuela, días después Vox se desmarcó de esta postura y pidió mantener el centro educativo municipal. Esta situación derivó en un nuevo pleno extraordinario celebrado el lunes en el que se votó en contra de amortizar las plazas de los profesores de la escuela, así como del monitor de kárate. En este caso el portavoz de Vox votó con el PSOE e Izquierda Unida, mientras que la edil adscrita votó en contra de la decisión junto a los concejales del PP.