José María Figaredo, diputado nacional de Vox: "El PP de Tineo acaba de traicionar a los tinetenses"

La cúpula de Vox en Asturias denunció este viernes en Tineo el trato recibido durante los dos años de gobierno de coalición por parte del PP, con el que acaban de romper el acuerdo sellado en 2023. El detonante fue la decisión de la alcaldesa popular, Montse Fernández, de no retirar las competencias a la edil no adscrita, que abandonó el lunes el partido de Santiago Abascal. Sin embargo, Vox asegura que la falta de entendimiento con los populares viene de atrás. "Hemos actuado siempre con lealtad y pensando en lo mejor para Tineo, pero no hemos encontrado el mismo trato por parte de la alcaldesa", señaló la presidenta reginoal del partido y portavoz en la Junta General, la tinetense Carolina López.

López visitó Tineo acompañada del diputado nacional de VOX por Asturias, José María Figaredo, la vicepresidenta regional de VOX y diputada, Sara Álvarez Rouco, el vocal del Comité Ejecutivo Provincial (CEP), Antonio del Peño, y el portavoz y ahora único concejal de Vox en Tineo, Sergio Martínez. El edil acaba de renunciar a todas sus competencias, así como a su salario y pasa a engrosar las filas de la oposición junto al PSOE e IU.

Tanto Carolina López como Figaredo emitieron duras acusaciones contra el PP de Tineo al que, en palabras de este último, acusan de "traicionar a los tinetenses sobornando a una concejal para romper el gobierno municipal y evitar que se apliquen las políticas de VOX”. Se refieren a la hasta el lunes edil de Vox Esther López, que decidió romper con su partido y mantener su acta de concejal. La alcaldesa ha defendido en todo momento su labor en el Gobierno y se niega a retirar las competencias a una persona "que trabaja por Tineo de manera altruista". Su rechazo a romper con la concejala hizo saltar el pacto por los aires.

Falta de comunicación

"La alcaldesa de Tineo no ha entendido en estos dos años que esto era un gobierno de coalición PP-VOX. Durante estos dos años ha faltado comunicación sobre muchas iniciativas que los populares han llevado sin contar con su socio de gobierno mientras que nosotros hemos actuado siempre con lealtad y siempre pensando en lo mejor para Tineo", señaló la presidenta de Vox, que dejó claro que el detonante de la crisis que dinamitó el pacto fue la decisión "unilateral" del PP de cerrar la Escuela de Música. "Nosotros no estábamos de acuerdo, por lo que forzamos un acuerdo plenario para que no se amortizaran estas plazas", defendió López.

Carolina López criticó duramente a la primera edil tinetense a la que califica de "hipócrita" por anunciar que el salario anual de 17.710 euros que percibía Sergio Martínez por su liberación irá destinado al centro educativo. "Ha demostrado nuevamente una hipocresía absoluta porque cuando nosotros estábamos en el gobierno había que cerrar sí o sí la Escuela y ahora que ya nos hemos salido ha encontrado la solución mágica. Es una hipócrita tremenda", señaló López, quien también cargó contra el líder del PP asturiano Álvaro Queipo. "Está de acuerdo con las artimañas de la alcaldesa porque no se ha pronunciado al respecto y el que calla otorga, ha demostrado que los intereses de Tineo no le importan en absoluto”, añadió la líder de Vox en Asturias.

"Frenos y trabas"

Por su parte, Figaredo criticó al PP por intentar "evitar que se apliquen las políticas de VOX. Que nadie olvide que si el PP está en el gobierno de Tineo fue gracias al apoyo de VOX; y durante 2 años el PP no ha hecho más que poner frenos y trabas a las políticas que VOX quería implementar". Se refirió Figaredo a las propuestas del partido para mejorar el concejo de Tineo, como el plan para "reflotar el polígono industrial" de La Curiscada que lleva "décadas abandonado" o el plan de apoyo a las explotaciones agrícolas. "Y ahora, después de dos años de frenar la acción de VOX lo que hace el PP es buscar un traidor para romper el gobierno y dejar todas estas políticas paradas; el Partido Popular usa los votos para llegar al poder y no hacer absolutamente nada, es una vergüenza, y eso lo repiten en muchísimos otros sitios, desde Europa, donde gobiernan con el Partido Socialista y aplican directamente políticas socialistas, hasta lo más cercano, como en este caso que estamos hablando de Tineo", añadió el diputado.

Así las cosas, todo apunta a un gobierno minoría del PP, que suma cinco concejales, con la edil no adscrita Esther López. En la oposición estarán el concejal de Vox, los cinco ediles del PSOE y la concejala de Izquierda Unida. Montse Fernández deberá reorganizar el gobierno y asignar a otro edil las competencias que hasta ahora asumía Sergio Martínez.