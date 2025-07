Habla el alcalde del concejo asturiano donde se rueda "Los juegos del hambre": "Pagan sus tasas, pero Somiedo no está en venta"

Belarmino "Mino" Fernández lleva al frente de la Alcaldía de Somiedo 30 años. En ese tiempo ha visto pasar por el Parque Natural todo tipo de actividades, pero quizá ninguna tan llamativa y con un impacto internacional tan grande como el rodaje de la nueva película de "Los juegos del hambre", que se prolongará hasta el 6 de agosto en el Lago del Valle, mantendrá después un campamento en Pola de Somiedo y regresará para filmar en Saliencia a finales de agosto.

-¿Qué significa que se estén grabando aquí "Los juegos del hambre"?

-En Somiedo se grabaron ya muchas cosas en los últimos años: Trozos de película, anuncios como el de Mango, la Lotería Nacional... Pero esto es jugar ya la Champions, un escalón superior.

-¿Y eso qué supone para el municipio?

-Por una parte, es un orgullo que se haga en Somiedo después de que hayan estado mirando en los Alpes, en los Pirineos y en toda la Cordillera Cantábrica. Demuestra que Somiedo se presta mucho a este tipo de proyectos por la belleza del paisaje y la diversidad del territorio, con los teitos, los hayedos, los lagos. Todo ello resulta muy atractivo para los rodajes. Pero, a la vez, no solo es bueno para Somiedo. Es también bueno para Asturias. La agencia de Ciencia Sekuens está apostando mucho por lo audiovisual, porque es una industria que mueve el mundo, y estar en esa línea nos parece muy bien.

-Puede parecer también un peligro. Choca ver ese despliegue de vehículos en el parque.

-Somiedo es uno de los parques naturales más restrictivos, con un 40% que no se puede visitar, porque son zonas de régimen especial, y en todo este tipo de grabaciones somos muy respetuosos con la normativa. Concretamente, se va a grabar en un zona de uso agropecuario, en "La Pradera", y en zonas de pastos ganaderos donde está permitida esta actividad. Cuentan con los permisos pertinentes de montes, de todos los organismos, se respeta la normativa. Además, toda la actividad está condicionada a que quede todo como estaba. El cine es ficción, como bien sabe todo el mundo, y de todo lo que están construyendo, esas torres y demás, lógicamente no va a quedar nada. Quedarán los praos. Y además de todo lo que le compete a la Guardería del Parque, hay un seguimiento medioambiental contratado para que se cumpla estrictamente todo lo que tiene que ver con la conservación del medio.

-Entre una cosa y otra van a estar aquí hasta finales de agosto.

-Sí, y, claro, eso significa, por otra parte, que habrá un movimiento económico muy importante, en Somiedo y en toda la comarca del entorno. Pero, además, va a ser una muy buena promoción de Somiedo y de Asturias, con una repercusión internacional que es lo que más hay que valorar. Eso es lo que me lleva a pedir la comprensión a todos los ciudadanos.

-¿Qué les pide y qué les ofrece?

-Se está ordenando todo para que haya la menor interferencia posible entre el rodaje y la vida diaria, pero siempre hay inconvenientes que tenemos que buscar cómo resolver por el bien general. Por nuestra parte intentamos que los vecinos no tengan restricciones de ningún tipo, y los clientes de los negocios rurales tampoco.

los fans, volcados con el rodaje. Como @kimichkis, que subió ayer a sus redes esta imagen del centro del set principal de rodaje bromeando con la dificultad que le supuso sacarla. / @kimichkis

-¿Qué medidas concretas ha adoptado el Ayuntamiento en ese sentido?

-En Valle de Lago se han habilitado dos prados en el centro del pueblo para los visitantes, y a partir de ahí todos pueden subir al Lago por el camino de la sombra. En la zona hay como 50 caballos de alquiler, y se podrán seguir haciendo las rutas. Cuando el rodaje regrese en la segunda quincena de agosto a Saliencia, haremos otro decreto para regular el acceso en la zona. En Pola de Somiedo, por otra parte, han cogido ese prao donde meten todo y donde no interfieren con el resto de la Pola, aunque sean un equipo de más de trescientas personas..

-Ha habido alguna queja sobre esos aparcamientos de Valle de Lago.

-Ya se ha aclarado. Hay un camping allí y quizá se pensó que en ese aparcamiento las caravanas podían pernoctar. Pero ya hemos puesto un cartel indicando que no pueden hacerlo, que está prohibido. Ese aparcamiento, para 300 coches, es solo para que los turistas puedan dejar los vehículos mientras hacen la ruta. No va a haber ningún problema en llegar al Lago por el camino de la sombra.

-¿Se puede decir que es incluso mejor que el otro camino en el que están grabando?

-En verano, cuando calienta el sol, es el que hace más la gente, y todas las rutas a caballo van por allí. Es una pista ganadera.

-Dicen los vecinos que es la peor época del año para que venga este rodaje.

-Pero eso es como La Vuelta a España, que viene el 6 de septiembre y que nos coincide con las fiestas de la Pola. ¿Qué vas a hacer? Esto es lo mismo. La grabación estará en estas fechas, no sé, por el paisaje, por la forma en la que lo quieren. Y en otra época, pues no te vendrían. Así que plantear eso es ciencia ficción. De todas formas yo quiero reconocer los acuerdos a los que han llegado, como la negociación con los ganadores para que no segaran y para quitar los cierres. Conseguir eso no es fácil.

-También se pide un retorno concreto a los pueblos afectados. ¿En qué beneficiará a Valle de Lago "Los juegos del hambre"?

-Hay cuestiones concretas, como la forma en que abonan a los ganaderos en forraje por no segar los prados. Por otra parte, por el uso de aparcamientos, instalaciones públicas de todo tipo, nos tienen que abonar una cantidad, y ese dinero lo reinvertiremos en el pueblo en lo que decidamos, en cuestiones como la mejora del camino de acceso al Lago y la mejora del centro vecinal. Ese dinero se reinvertirá, como también se hará en Saliencia. Pero quiero dejar claro que esto no es un negocio, nosotros no vendemos el municipio. Somiedo no está en venta.

-¿Qué quiere decir?

-Que ellos tienen que abonar el uso de infraestructuras públicas y el desgaste de la pista, lo tienen que pagar para poder restaurarlo después. Pero la cuestión no es "como vienen aquí que nos paguen dinero". Abonan a los ganaderos el forraje, y en el pueblo, a través del Ayuntamiento, se invertirá el pago de tasas para mejoras en infraestructuras.

-Con todo el verano de rodaje estará entretenido este año

-Y el 6 de septiembre la Vuelta de España, no me voy a aburrir.

-¿La productora está contenta?

-Grabar en montaña es un reto, y yo creo que sí, que están contentos porque consiguieron lo que buscaban, tanto por el medio natural como por las infraestructuras.