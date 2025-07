Montse Fernández, alcaldesa de Tineo, habla una semana después de la ruptura del pacto: "No me asusta la minoría porque Vox no ha sido un socio leal"

La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, atiende a LA NUEVA ESPAÑA después de una semana convulsa en la que el pacto de gobierno de coalición con Vox, el primero de este tipo sellado en Asturias, ha saltado por los aires. La popular se muestra tranquila y dispuesta a gobernar en minoría junto a la edil no adscrita y hasta el lunes edil de Vox Esther López. Precisamente su decisión de no retirar las competencias a la concejala dimisionaria provocó que el partido de Santiago Abascal diese por roto el pacto sellado en 2023.

-Una semana difícil...

-Pues hemos vivido la semana como cualquier otra: trabajando y gestionando. El lunes, Esther López presentó su renuncia siendo consecuente con el trabajo que está haciendo durante los últimos meses y que su partido no ha valorado. Nosotros consideramos que es una concejal muy válida. Está trabajando mucho y muy bien. Lleva casi un año en el gobierno del Ayuntamiento de Tineo y siempre ha trabajado por el bien del concejo, sin pensar en las siglas políticas, que es como trabaja el Partido Popular. Y, bueno, todo lo demás son problemas internos de Vox en los que nosotros no vamos a entrar. La inestabilidad política que tiene Vox dentro de su partido no va a afectar al Ayuntamiento de Tineo porque nosotros estamos para trabajar y para gestionar.

-Vox la acusa de falta de transparencia y de no tener en cuenta a su socio. ¿Qué opina?

-Están buscando cualquier excusa para intentar salvarse de lo insalvable. Rompen el pacto por sus problemas internos, porque yo no tengo ningún problema con Vox. Mi responsabilidad como alcaldesa es gestionar y trabajar por los tinetenses. Yo no voy a entrar en problemas internos ni en críticas a nadie. De hecho, yo tengo una buena relación con Sergio Martínez, me parece que es una persona con la que podemos llegar a acuerdos y a consensos el día de mañana. Sergio ha sido rehén de su partido, lo han utilizado, pero de Vox no tengo nada que decir, porque entrar a opinar sobre los problemas internos de otro partido no es mi estilo. Vox debería haber solucionado sus problemas sin trasladarlos al Ayuntamiento de Tineo.

-¿Cómo resume su relación estos dos años?

-Yo siempre he dicho, y los tinetenses lo saben, que un pacto de gobierno es un pacto de gobierno, no una imposición. Ellos han intentado siempre imponer sus políticas, pero nosotros acabamos de aprobar unos presupuestos que han salido adelante con el voto favorable de Vox. Desde el principio acordamos dejar las siglas políticas fuera. Nosotros así lo hemos hecho. El municipio de Tineo tiene unos problemas muy importantes desde hace muchos años. Es más, este jueves amortizamos 815.000 euros de deuda, una deuda heredada por los caprichos de anteriores gobiernos socialistas.

-El diputado José María Figaredo la acusa de sobornar a la concejala saliente de Vox.

-No he sobornado a nadie. Esther López es una persona muy íntegra y que tiene el mismo objetivo que el Partido Popular, que es el de trabajar. No tiene remuneración económica ninguna y está trabajando con amor al pueblo.

-¿Cerrarán un acuerdo formal ?

-Con ella ya veníamos dialogando y trabajando muy bien. De momento no hemos firmado nada por escrito. Sin embargo, ella está trabajando con nosotros desde el primer día. No creo que sea necesario, pero lo hablaremos.

-¿Le asusta la minoría?

-Sinceramente, no me asusta porque, de hecho, Vox no ha sido leal políticamente con el Partido Popular. Ha votado en varias ocasiones con el PSOE; entonces, realmente en muchas ocasiones ya estábamos gobernando en minoría porque se pactaba una cosa y luego se llevaba al Pleno y se votaba otra. Creo que no va a cambiar gran cosa, simplemente que antes iba al Pleno sin saber lo que iba a pasar y ahora voy a ir al Pleno sabiendo lo que va a pasar.

-El pacto de Tineo fue el primero con Vox en Asturias y no ha funcionado. ¿Qué le diría a Álvaro Queipo sobre las perspectivas futuras de un pacto igual a nivel regional?

-El presidente de mi partido es una persona muy inteligente, muy hábil, sabe lo que tiene que hacer y la política a nivel de Asturias a mí no me compete. Yo no tengo nada que decir al presidente del Partido Popular más que agradecerle siempre el apoyo al PP de Tineo y a mi persona en particular. Lo que depare el futuro se solucionará cuando llegue el momento.

-Detrás de esta crisis está la decisión inicial de cerrar la Escuela Municipal de Música. Ahora ha dicho que el montante del sueldo que percibía el concejal de Vox Sergio Martínez servirá para garantizar el futuro del centro y Vox la acusa de hipocresía.

-Cuando pactamos con Vox cerrar la Escuela de Música fue precisamente porque no podíamos mantenerla económicamente. No es hipócrita, simplemente ahora hay un concejal que renuncia a un sueldo de algo más de 17.000 euros sin la Seguridad Social, dinero que se va a destinar a seguir manteniendo abierta la escuela. Es de cajón. Hipócrita es pactar una cosa y votar otra.

-Lo cierto es que los 17.000 euros son una pequeña parte del presupuesto de 140.000 euros estimado para mantener la escuela.

-17.000 euros no cambian la situación, pero ayudan. También habrá que recortar de otras partidas, como la de Obras.

-El asunto del cierre de la Escuela provocó un gran revuelo. ¿Se arrepiente de lo ocurrido?

-Lo que se trasladó desde la izquierda fue que queríamos suprimir un servicio público y no es así. Lo que solicitamos desde el primer día fue cambiar la gestión a un modelo público-privado, porque no podíamos asumir al 100% del coste de la Escuela de Música, que es un coste elevado. La izquierda, evidentemente, tiene que defenderse y sacar juego político de temas que son muy graves. Los puestos de los profesores del centro estaban sin estabilizar; entonces me pregunto, si tan importante era para el PSOE la escuela, ¿por qué no fueron los primeros en estabilizar esos puestos? Cuando llegamos al gobierno eran de los pocos pendientes.

-¿Qué balance hace de estos dos años de gobierno?

-Además de la reducción de la deuda –cuando llegamos rondaba los tres millones de euros y cerraremos el año por debajo de los 600.000 euros– hemos hecho mejoras en carreteras y aumentado el número de desbroces; se ha reabierto la piscina de San Roque, que llevaba años con una avería sin solucionar; y acabamos de recepcionar las obras de las naves-nido de La Curiscada, una actuación que estaba parada cuando entramos. Estamos a gestionar y a intentar atraer inversiones al concejo. Estamos a solucionar la desidia y el abandono de tantos años de gobierno socialista. Lo que es imposible, para este gobierno del Partido Popular y para cualquier otro, es solucionar veinte años de mala gestión en dos.