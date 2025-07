Santa Eulalia de Oscos despide a "Trevas": el adiós más íntimo a Antonio Trevín en la tierra de los Lombán

En nuestra casa de “El Tombo” y allí donde habitemos, Antonio Trevín fue, es y será siempre “Trevas”, apelativo cariñoso que utilizaba su hermano. Así lo tiene registrado en su agenda telefónica.

Hoy lo recordamos en esta misa, aquí en Santalla, el pueblo donde nacieron sus raíces, donde se forjó, como bien decía él, a golpe de acero. Donde sus genes Lombán unidos a los Trevin hicieron de estos dos hermanos una versión única e irrepetible por su personalidad justa, luchadora, que se embarcan en un proyecto y lo llevan hasta el final siempre con una divisa: el bien general y nunca el lucro personal. Y eso hace que cientos de personas de a pie así nos lo hayan transmitido durante estos días.

Eso es el orgullo de ser familia de Antonio Trevín, lejos de esos logros políticos, que obviamente son innegables y que tanto oímos durante estos días. Para nosotros, su familia, él era hermano, cuñado, primo, tío y casi padre. Esta familia que tanto va a añorar a Trevas. No al político sino a la persona.

Y por eso estamos hoy aquí, para decirle que, aunque en una de las últimas veces que hablamos me dijo que había “perdido el interés”, Antonio nunca perdió de vista a Miguel, su hermano, su escudo, su casa. Cuando necesitaba paz, sosiego, calma, serenidad, realidad, acudía a él siempre, a la hora que fuese y estuviese donde estuviese. Porque para él Miguel era su faro, él estaba muy orgulloso de su hermano. Como está su hermano de él. No les quedó nada por decir, aunque sí mucho por seguir compartiendo. Porque eran dos tertulianos muy buenos y nunca faltaba tema de conversación.

Para muchos fue el Presidente, el Delegado de Gobierno, el Alcalde, el Diputado para mí fue mi cuñado, Trevas, hombre cercano de costumbres mundanas: fumar sus puros, hacer sudokus, disfrutar de comer, y mucho.

Ellos para mí, Antonio y mi cuñada María Eugenia (Maru), fueron, serán y son mi familia, esa palabra que es para los que son, para los que están cuando de verdad importa. Cogiéndote la mano, llevándote yogures fríos al hospital a las 7:00 de la mañana, acompañando, como siempre hacia Maru. En segunda línea siempre de la foto, pero en primera línea de la vida. Y él, despistado como el que más -viene de familia-, con su temple, siempre pendiente de las citas médicas de su hermano y de decirle un “cuídate Miguel”.

Yo, que no soy nada políticamente correcta y que, como bien digo, para mí, no era esa figura que imponía por sus cargos, me despido de él pensando en cuánto quería a su hermano y en cuánto lo quiere y seguirá queriéndolo Miguel, en esa complicidad que hoy se pierde con su partida, pero que nadie nunca podrá borrar o romper.

Allá donde vayas, allá donde estés, mi cabeza y mi mente te verán “desplomado” en un sofá con un puro en la mano, rodeado de periódicos, libros, notas sin acabar, sonando el magazín de la radio de fondo y con semblante sereno, de aquel que piensa, rascándose levemente la cabeza, hablando con pausas, para darte más tiempo a meditar las palabras y haciendo política, que seguirás haciendo porque de eso nunca te jubilaste. Yo te lo dije durante estos años muchas veces: te quiero mucho y así seguirá siendo. Hasta siempre, Trevas.