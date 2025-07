El edil de Vox en Tineo desmiente a la alcaldesa y dice que su sueldo era de 11.900 y no de 17.000 euros

El portavoz y único concejal de Vox en Tineo, Sergio Martínez, desmiente a la alcaldesa, Montse Fernández, sobre la cifra de su salario hasta su renuncia la semana pasada, cuando se produjo la ruptura del pacto de gobierno con el PP. Señala el edil que su liberación no era de 17.000 sin Seguridad Social por un 75% de liberación, sino de 11.900 euros brutos al año por una liberación del 55%. En este sentido, añade el partido de Santiago Abascal, que ellos votaron contra la subida salarial propuesta por el equipo de gobierno de más del 20%.

El edil de Vox se muestra muy crítico con su ya ex socia de Gobierno, la alcaldesa Montse Fernández: "Ha llegado a un límite de cinismo tan alto que no le causa ningún pavor mentir hasta en cifras oficiales que ella misma ha firmado, auto alabarse por proyectos que intentó frenar en su día y, por supuesto, echar balones fuera culpando a quien haga falta con tal de no asumir sus propias responsabilidades". Vox responde a la entrevista de Montse Fernández en LA NUEVA ESPAÑA, acusando a la primera edil de un modo de actuar "dictatorial", con "secretismo" y "engaño".

Sobre la Escuela de Música, asunto que causó un enfrentamiento público entre los socios de Gobierno, Sergio Martínez subraya que el PP nunca pactó con sus socios de Gobierno el cierre del centro y se queja de la falta de diálogo en todo este conflicto. En este sentido, Vox "anima" a la alcaldesa a hacer público el acuerdo presupuestario sellado hace unas semanas: "No lo hará por vergüenza porque ella afirma que estaba pactado el cierre de la escuela, cuando en realidad hay una cláusula en la que se compromete a informar a Vox de lo que firma en nombre del Ayuntamiento y no lo ha hecho".

El edil de Vox también denuncia que los populares quisieron renunciar a la obra de las naves-nido en La Curiscada: "Vox hizo en su día una fuerte apuesta por su construcción haciendo de ello una línea roja para aprobar los primeros presupuestos de este mandato". En este sentido, Vox considera un "error" por su parte no haber hecho públicas las "faltas de respeto" de sus socios: "Hemos agotado todas las vías y todo el poco diálogo que hemos tenido porque nunca ha querido dialogar. Con mentiras, soberbia, ego y totalitarismo no se puede llegar lejos al frente de un municipio". Por último, Vox se compromete a realizar a partir de ahora "una oposición constructiva" y advierte de que "el ordeno y mando se le acabó a la alcaldesa".