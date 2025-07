Sin plazas para el paseo botánico del "Mesías de las plantas" en la Fonte Baxa: "Las entradas están agotadas, pero nos siguen llamando"

Ya no hay entradas para disfrutar de la oportunidad de conocer el bosque-jardín de La Fonte Baxa, en Luarca, de la mano del prestigioso conservador y divulgador Carlos Magdalena, conocido como el "Mesías de las plantas". La cita será este sábado, a las 12:00 horas, y desde hace varios días no hay plazas libres. "Las entradas están agotadísimas, pero me siguen llamando. Es una de las actividades que más éxito ha tenido, aunque era previsible porque Carlos es una persona muy potente en el mundillo de las plantas", señala el guía-intérprete de los jardines luarqueses, Nike García.

Los cincuenta privilegiados que llegaron a tiempo para reservar entrada, disfrutarán de un paseo de dos horas. "Además, iremos a alguna parte que no se recorre en las visitas habituales, una zona más selvática o tropical que se parece más al entorno en el que trabaja Carlos. Esa es la idea", cuenta García, convencido de que si hubiesen dispuesto otras cincuenta plazas se hubiesen llenado. "No quisimos aumentar el cupo porque la idea es disfrutar de una visita de calidad, en la que se pueda escuchar bien las explicaciones", apunta el guía, encantado por poder realizar este evento en los jardines.

Carlos Magdalena, encargado de velar por las especies tropicales de los Jardines Reales (Royal Botanic Gardens) de Kew, en Londres, recibirá este jueves el premio "Asturiano del Mes" de febrero de LA NUEVA ESPAÑA por su dilatada y brillante trayectoria científica.