El cronista oficial de Vegadeo será el pregonero de las fiestas locales

La comisión de festejos destaca el trabajo de investigación de Luis Casteleiro en torno a la historia y patrimonio del Occidente

Luis Casteleiro Oliveros, en una imagen de archivo.

Luis Casteleiro Oliveros, en una imagen de archivo.

Demelsa Álvarez

Vegadeo

Vegadeo ya tiene quien pregone sus populares Fiestas del Quince, que concentran el grueso de sus actos el 14, 15 y 16 de agosto. Será el cronista oficial de concejo, Luis Casteleiro Oliveros, el que se encargue de abrir los festejos este viernes, a las 20.30 horas, en la plaza del Ayuntamiento. Siendo además el encargado de coordinar desde hace ocho años el libro de fiestas de la localidad.

La comisión de festejos de Vegadeo destaca del pregonero su prolífica actividad literaria, habiendo publicado hasta la fecha nueve libros, de los que dos están dedicados a la historia del concejo de Vegadeo.

Matizan que estas obras se publicaron en 2017 y 2020 y "se agotaron rápidamente". No serán los únicos libros del autor sobre Vegadeo, porque en la actualidad está trabajando en la redacción de una tercera publicación dedicada a su concejo natal, por encargo del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y cuya publicación está prevista para el año 2026.

Casteleiro, que trabaja desde el año 2003 como técnico de la Consejería de Cultura del Principado, fue galardonado con prestigiosos premios de investigación, como el "Dámaso Alonso" (Universidad de Santiago de Compostela, en el año 2000) o el "Padre Patac" (Ayuntamiento de Gijón y Gobierno del Principado de Asturias, en el año 2009).

Aparte, desde hace años se ha centrado en la investigación sobre la historia y el patrimonio del occidente asturiano, dictando múltiples conferencias sobre la historia literaria de la comarca del Eo y sobre el protagonismo de los pueblos del Eo en momentos de especial relevancia histórica.

Estos méritos vinculados al concejo de Vegadeo y su entorno propiciaron que en diciembre del 2015 el pleno del Ayuntamiento veigueño decidiese por unanimidad nombrar a Luis Casteleiro Oliveros cronista oficial de Vegadeo. Un año más tarde, era también elegido miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).

TEMAS

  1. Atropello mortal en Pola de Siero: fallece una mujer tras un accidente con un camión de obras
  2. Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
  3. El drama de los jóvenes empresarios que compraron un histórico merendero en Parres y que siguen esperando por un permiso para abrir: 'Estamos pagando hipoteca y autónomos sin trabajar
  4. El oviedismo llora la pérdida de David Villaverde, aficionado azul muy querido: 'Todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame
  5. Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
  6. La mayor ola de calor del verano abrasará a Asturias: temperaturas de 36 grados hasta el domingo y riesgo muy alto de incendios
  7. De oriente a occidente: las carabelas portuguesas afectan ya a playas de 14 concejos asturianos
  8. Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial

El proceso selectivo de la Zalia pondrá a la región en "el mapa de inversión"

El proceso selectivo de la Zalia pondrá a la región en "el mapa de inversión"

Las mujeres emprendedoras de Asturias denuncian dificultades para conseguir financiación por "desconfianza" de los bancos

Las mujeres emprendedoras de Asturias denuncian dificultades para conseguir financiación por "desconfianza" de los bancos

Enésimo enfrentamiento entre el gobierno de Oviedo y el Rector: el alcalde en funciones acusa a Villaverde de ser "descortés" y "egoísta" por la polémica de las sedes judiciales

Enésimo enfrentamiento entre el gobierno de Oviedo y el Rector: el alcalde en funciones acusa a Villaverde de ser "descortés" y "egoísta" por la polémica de las sedes judiciales

La Universidad no es solo para jóvenes: el programa especial para mayores llega a casi 100 personas

La Universidad no es solo para jóvenes: el programa especial para mayores llega a casi 100 personas

Cecilia Oliver, ginecóloga: "En verano es fundamental evitar la humedad genital y cuidar la higiene íntima para prevenir infecciones"

Cecilia Oliver, ginecóloga: "En verano es fundamental evitar la humedad genital y cuidar la higiene íntima para prevenir infecciones"

Qué es y cómo se evita la tiña podal, una de las afecciones más frecuentes en las piscinas

Qué es y cómo se evita la tiña podal, una de las afecciones más frecuentes en las piscinas

Vacuna contra la viruela del mono: quiénes se deben vacunar urgentemente y en qué casos es muy recomendable

Vacuna contra la viruela del mono: quiénes se deben vacunar urgentemente y en qué casos es muy recomendable

Indiferentes

Tracking Pixel Contents