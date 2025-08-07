El cronista oficial de Vegadeo será el pregonero de las fiestas locales

Vegadeo ya tiene quien pregone sus populares Fiestas del Quince, que concentran el grueso de sus actos el 14, 15 y 16 de agosto. Será el cronista oficial de concejo, Luis Casteleiro Oliveros, el que se encargue de abrir los festejos este viernes, a las 20.30 horas, en la plaza del Ayuntamiento. Siendo además el encargado de coordinar desde hace ocho años el libro de fiestas de la localidad.

La comisión de festejos de Vegadeo destaca del pregonero su prolífica actividad literaria, habiendo publicado hasta la fecha nueve libros, de los que dos están dedicados a la historia del concejo de Vegadeo.

Matizan que estas obras se publicaron en 2017 y 2020 y "se agotaron rápidamente". No serán los únicos libros del autor sobre Vegadeo, porque en la actualidad está trabajando en la redacción de una tercera publicación dedicada a su concejo natal, por encargo del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y cuya publicación está prevista para el año 2026.

Casteleiro, que trabaja desde el año 2003 como técnico de la Consejería de Cultura del Principado, fue galardonado con prestigiosos premios de investigación, como el "Dámaso Alonso" (Universidad de Santiago de Compostela, en el año 2000) o el "Padre Patac" (Ayuntamiento de Gijón y Gobierno del Principado de Asturias, en el año 2009).

Aparte, desde hace años se ha centrado en la investigación sobre la historia y el patrimonio del occidente asturiano, dictando múltiples conferencias sobre la historia literaria de la comarca del Eo y sobre el protagonismo de los pueblos del Eo en momentos de especial relevancia histórica.

Estos méritos vinculados al concejo de Vegadeo y su entorno propiciaron que en diciembre del 2015 el pleno del Ayuntamiento veigueño decidiese por unanimidad nombrar a Luis Casteleiro Oliveros cronista oficial de Vegadeo. Un año más tarde, era también elegido miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).