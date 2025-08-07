Un Descenso de la Ría de Navia internacional y para todos

Entre los más de mil participantes que acudieron, por ejemplo, a la edición de 2024 del descenso a nado de la ría de Navia, hay nadadores de todos los puntos de España y de gran parte de los continentes del mundo. Este año, desde la organización, ya pueden presumir que ese récord ya ha sido superado, batiendo los 1.066 participantes del año pasado. De hecho, hasta hace unos días, solo un 27,2% de los inscritos residían en Asturias. Es decir, que tres de cada cuatro nadadores viajarán expresamente desde otras regiones o países para competir en Navia.

Dos deportistas que tienen asegurada su presencia en la cita del domingo son los nadadores italianos Veronica Santoni y Federico Tamborrino. Ambos pertenecen al mismo club, el Circolo Canottieri Aniene, y comparten entrenador, Ivan Sacchim prestigioso preparador de natación en aguas abiertas. Para conocer su historia y por qué eligen Navia, ambos deportistas atienden la llamada de LA NUEVA ESPAÑA. Veronica Santoni (1998), bicampeona del Descenso de la Ría de Navia, conoció la prueba en 2018, cuando participó en la Copa LEN que se celebra el día antes del Descenso. Según recuerda, "fue increíble, me lo pasé muy bien y me prometí a mí mismo que volvería". Santoni cumplió su promesa, regresó y ganó hasta en dos ediciones. De estas victorias, la nadadora italiana rememora que "es una carrera que te hace sentir muchas emociones, y las sensaciones que experimenté después de ganar me dejaron extasiada". El ambiente que rodea toda la jornada es uno de los grandes encantos de la prueba. "La calidez de la gente, que te hace sentir como en casa, la perfecta organización y el increíble apoyo del público que ve la carrera te dan un gran impulso", reconoce Santoni.

Verónica Santoni en una competición. / LNE

Este año, también competirá en el Descenso su compañero Federico Tamborrino (1994). El nadador italiano cuenta con el hándicap de ser sordo, pero eso no le ha frenado para animarse a competir por primera vez en las aguas asturianas. "Decidí participar en esta carrera este año porque necesitaba competir hasta mediados de agosto, con vistas a los Juegos Olímpicos para sordos que se celebrarán en noviembre", explica Tamborrino a este periódico.

Para animarse, una de las claves fue el convencimiento de su compañera Veronica, que cree que lo que le atrajo fueron "nuestras historias sobre la carrera y los hermosos recuerdos". Así lo admite también el nadador italiano, que afirma estar preparando la prueba "con mucho esfuerzo y con la esperanza de resolverlo bien". Respecto a su sordera, Tamborrino explica que "siempre he nadado con personas oyentes y mi preparación no se ve afectada por mi sordera, también gracias a mis compañeros de equipo y a mi entrenador". Preguntado por si necesita algún tipo de apoyo, el nadador italiano es claro: "No necesito ayuda durante la prueba". No es la primera vez, según explica la organización, que hay participantes con algún tipo de discapacidad. Una prueba más de que el Descenso de la Ría de Navia no solo destaca por su presencia nacional e internacional, sino por su inclusión de todo tipo de deportistas. La gran prueba se celebrará el próximo a partir de las 17.30 horas. n