Navelgas celebra la repercusión económica del Mundial de bateo: "Es un bien para todos", destacan los vecinos y comerciantes, con locales llenos
La competición se concentra en el "Navelgas Arena" pero toda la localidad es un ir y venir de personas
"Esto es un bien para todos, los negocios están a tope estos días". Así ven la mayor parte de los vecinos de Navelgas, en Tineo, el desembarco de más de medio millar de personas llegadas desde 24 países para competir en el Campeonato Mundial de Bateo de Oro, cuyas rondas clasificatorias comenzaron este lunes y se desarrollarán hasta el sábado cuando se celebrarán las finales. Un evento deportivo multicultural que cuenta con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA.
La competición se concentra en el "Navelgas Arena", el antiguo campo de fútbol situado a las afueras del pueblo, pero toda la localidad es un ir y venir de personas que ocupan las sillas de distintos bares y restaurantes o que hacen cola en las tiendas para comprar comida y también recuerdos de su estancia en el mundial.
"Ser el epicentro mundial del oro toda la semana nos sitúa en el mapa a Navelgas, Tineo y a Asturias", enfatiza César Castaño, presidente de la Asociación de Bateadores de Oro "Barciaecus" de Navelgas. Hace hincapié en que la propuesta española ha conseguido batir "récord mundial de participación" con casi 600 participantes a los que hay que sumar que muchos de ellos acuden acompañados por familia. De este modo, apunta que la riqueza que pueda generar el campeonato no solo se queda en Navelgas o Tineo: "En el concejo no tenemos capacidad para albergar a tanta gente, así que hay bateadores alojados en todos los municipios del entorno".
María Jesús Antón Redruello, al frente de la tienda Electrodomésticos Vifer, junto a Vicente Fernández, destaca que para los comercios, bares y tiendas esta semana supone "una facturación importante, tenemos todo el tiempo gente en la tienda comprando".
"Tuve que pedir más periódicos, como Navelgas sale cada día en La Nueva España subió la venta", resume Victor Rodríguez, que estos días tiene su tienda abierta 15 horas diarias.
Desde un banco, situado a la sombra en el centro de la localidad los vecinos Manuel Rubio, José Ramón Fernández, Juan Carlos García y Carlos Rubio rememoran lo vivido el domingo con el desfile inaugural: "Tanta gente como vimos el domingo no la habrá en toda la vida".
Julia Granados, de la asociación de buscadores de oro "Enrique Sanfiz", aprovecha para poner a la venta utensilios para buscar oro y recuerdos para recaudar fondos para el colectivo. Señala que en los primeros dos días agotó las pepitas de oro y mucha gente se lleva bateas para probar suerte en el río también. "Esta semana hay una convivencia con un montón de gente de todo el mundo que es muy enriquecedora y nos entendemos todos".
Mientras tanto, la competición en el "Navelgas Arena" no se detiene.
- Atropello mortal en Pola de Siero: fallece una mujer tras un accidente con un camión de obras
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- El drama de los jóvenes empresarios que compraron un histórico merendero en Parres y que siguen esperando por un permiso para abrir: 'Estamos pagando hipoteca y autónomos sin trabajar
- El oviedismo llora la pérdida de David Villaverde, aficionado azul muy querido: 'Todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- La mayor ola de calor del verano abrasará a Asturias: temperaturas de 36 grados hasta el domingo y riesgo muy alto de incendios
- De oriente a occidente: las carabelas portuguesas afectan ya a playas de 14 concejos asturianos
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial