Navelgas vive una romática petición durante la prueba del bateo con antorchas

Buscar pepitas de oro en plena noche, con la única fuente de luz que proporciona una antorcha es una de las pruebas más espectaculares que se pueden disfrutar en los campeonatos de bateo de oro de Navelgas, en Tineo, que organiza la Asociación de Bateadores de Oro «Barciaecus». Una prueba fuera de la competición, pero que, por supuesto, no podía faltar en la celebración del Campeonato Mundial de esta ancestral disciplina que se desarrolla desde el lunes en la localidad tinetense.

El público llenó las gradas del “Navelgas Arena” para disfrutar de la llamativa experiencia de bateo en la que el recinto se sume en la oscuridad para dejar que las pepitas de oro brillen a la luz del fuego. Nadie podía imaginarse que en la magia del momento iba a surgir una romántica petición de matrimonio.

Silvia Sánchez, de Ávila, bateaba concentrada a la luz de la antorcha que sujetaba su pareja David Iñiguez, de Talavera de la Reina, ajena a lo que en unos minutos iba a ocurrir. Mientras su técnica de bateo estaba siendo retransmitida en directo en la pantalla gigante colocada en la zona de competición.

“¿Ves algo?”, le insistía con impaciencia su pareja cuando ya le quedaba muy poca arena en la batea. De pronto, ese "algo" brilló entre la arena y una risa nerviosa escapó de la bateadora mientras David Iñiguez hacía el gesto de arrodillarse metiendo una pierna en la zona de bateo y realizaba la propuesta: “Silvia Sánchez Muñoz, ¿quiere usted casarse conmigo?”. Entre vítores del público, una emocionada novia respondía afirmativamente a la romántica petición, que sellaron con un beso y abrazo mientras la organización ponía la “Marcha nupcial” por los altavoces y el público gritaba “¡Vivan los novios!”.

Un momento único de este Campeonato Mundial de Bateo de Oro, que reúne a casi 600 buscadores de oro de 24 países, que hará inolvidable una prueba ya de por sí llamativa por su belleza.