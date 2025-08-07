Salud incorpora profesionales al área I: "Han mejorado las listas de espera"

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, trasladó a los alcaldes de los concejos incluidos en del área sanitaria I, con cabecera en Jarrio (Coaña), su compromiso con la sanidad del Noroccidente y el mensaje positivo de que el hospital afronta "una nueva etapa encaminada a fortalecer la actividad asistencial con una plantilla cada vez más completa tras las últimas incorporaciones, los servicios mejor equipados y la vocación de consolidar la cartera de servicios".

Saavedra explicó que una de las líneas estratégicas que se había marcado era la de incorporar profesionales de forma paulatina al área sanitaria y aseguró que lo está cumpliendo. En este sentido, detalló que en los procesos de estabilización del Sespa, en el ámbito hospitalario se ofertaron 20 plazas el hospital de Jarrio y se adjudicaron todas. Además, este año se realizaron otras 20 contrataciones para cubrir necesidades con personal temporal.

Mientras tanto, en Atención Primaria, se adjudicaron las 19 plazas ofertadas: 16 de Medicina de Familia, dos de Pediatría y una de Odontoestomatología. Asimismo, tras la finalización del período de residencia de Medicina Familiar y Comunitaria el pasado mes de julio, se incorporaron tres nuevos facultativos en los centros de salud de Navia, Tapia y Luarca.

La Consejera apuntó que la incorporación de profesionales permitirá "una mejora global de la lista de espera". Según los datos que compartió este miércoles, la lista de espera para una intervención quirúrgica en Jarrio era de 711 personas en junio y " los registros reflejan que solo cuatro pacientes esperaban más de 180 días para una intervención", detalló.

En consultas, los datos que traslada la Consejería son que la demora media en junio fue de 78,26 días, 19,9 menos que en mayo. Mientras que el tiempo de espera para una primera consulta se redujo en 46 días desde diciembre.

Inversiones en el área sanitaria

La reunión también sirvió para recordar los proyectos comprometidos tanto para el centro hospitalario como para la red de Atención Primaria de la comarca. De hecho, se presentó el proyecto de la nueva unidad de hemodiálisis, a la que se destinarán 580.800 euros y se avanzó que la obra comenzará en las próximas semanas y finalizará este año. Otra inversión será la renovación de la instalación eléctrica y de protección contra incendios del hospital, que asciende a 1,7 millones.

Por otra parte, la titular de Salud también anunció que ya se adjudicó la segunda sala de rayos para el Hospital y que en septiembre se iniciarán las obras. Como complemento a esta actuación, se adjudicaron dos ecógrafos más para consolidar el Servicio de Radiología, que se mejoró recientemente con un ortopantomógrafo, una nueva sala con telemando y la renovación del arco quirúrgico.

En cuanto a la Atención Primaria, anunció que las obras de los nuevos centros de salud de Tapia y Boal estarán en marcha en 2026 y que la Consejería ya dispone del plan funcional del nuevo consultorio de Castropol, que se presentará en septiembre.