La braña de La Rondiella, mejor comunicada con San Martín de Luiña y Brieves gracias a una inversión que rondó los 400.000 euros

La braña de La Rondiella ya está mejor comunicada con la carretera que une San Martín de Luiña y Brieves. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria invirtió 399.326 euros en las obras de mejora del camino, de 2,4 kilómetros. El consejero, Marcelino Marcos, visitó ayer, jueves, el tramo.

Según el Principado, la obra, ejecutada por Arposa 60 S. L., era "muy demandada por los vecinos". Gracias a la notable inversión se ensachó la plataforma hasta alcanzar los 3,5 metros. También se renovó el sistema de drenaje, "con la instalación de cinco caños de cinco centímetros de diámetro y sus respectivas arquetas", informa la Consejería, se dotó al tramo de cunetas y se acondició el acceso a las fincas colindantes. Otro aspecto a destacar a de la reforma es el acabado del firme: "Se ha regularizado mediante la aplicación de una capa de 15 centímetros de zahorra sobre la que se ha extendido hormigón bituminoso". Como es habitual, se renovó la señalización.

El Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) aportó el 60 por ciento del total.

El Consejero informó asimismo de que el Ayuntamiento de Cudillero "ya está ejecutando la partida de 214.069 euros para la defensa contra incendios forestales y el mantenimiento de las infraestructuras rurales del concejo".