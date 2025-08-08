El conjunto etnográfico de Santa Eufemia, en Villanueva de Oscos, estrena aparcamiento y accesos

El conjunto etnográfico de La Ferrería de Santa Eufemia, en Villanueva de Oscos, estrena aparcamiento y accesos. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concluido las obras, presupuestadas en 75.000 euros.

La inversión llega a Asturias gracias a los fondos europeos del programa 'Next Generation' y dentro de la línea destinada a las Reservas de la Biosfera.

El consejero, Alejandro Calvo, el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, y el alcalde de Villanueva de Oscos, Abel Lastra, visitaron ayer, jueves, el conjunto, que ahora tiene recuperados los senderos originales "que daban servicio a los inmuebles anexos y a la propia ferrería", informa el Principado.

Dentro del conjunto de edificios e ingenios hidráulicos, "se ha adecuado el azud para que comience a funcionar y posibilite el paso de la fauna piscícola".

La actuación se completó, añade la Consejería, "con la retirada de vegetación invasora en el entorno y la instalación de iluminación paisajística, que contribuye a realzar la belleza, funcionalidad y seguridad de este conjunto etnográfico".

Desde el siglo XVII

La Ferrería de Santa Eufemia, según los datos facilidatos por el Principado, se enclava en un meandro del río Agüeira, data del siglo XVII y funcionó de forma ininterrumpida casi hasta el siglo XX. El gobierno regional añade que "la instalación original operó entre los siglos XVII y XIX al servicio del monasterio de Santa María y fue la única de primera transformación que hubo en la comarca". "De ella salían las barras de hierro con las que trabajaban los numerosos mazos de segunda transformación dispersos por toda la zona".

El conjunto retomó su actividad gracias a la labor de artesanos. Se puede disfrutar de visitas guiadas y talleres.