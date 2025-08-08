La enfermera que se lleva el mejor aplauso de Vegadeo: "Conmueve saber que esas pequeñas cosas del día a día que a veces pasan desapercibidas han sido valoradas"

"Hoy nos reunimos aquí para homenajear a una de esas personas que de forma silenciosa y altruista se ha convertido en uno de los pilares que sostienen nuestra comunidad. 'Marimar' ha acompañado a varias generaciones de veigueños en aquellos momentos en los que éramos más vulnerables, haciendo siempre gala de una profesionalidad y una empatía dignas de admiración". Fueron las primeras palabras que escuchó la recientemente elegida Vegadense del Año, la enfermera María del Mar Rodríguez (1965, Santalla de Vilaosende), en un entregado auditorio. La persona que se llevó el XXVII Premio Vegadense del año, un distintivo que concede anualmente la asociación Amigos de Vegadeo y su concejo, lo hizo con una sonrisa, con la misma que suele recibir a sus pacientes, y con muchas muestras de agradecimiento.

El galardón es uno de los más populares en Vegadeo por un motivo: señala a un vecino de toda la vida del concejo para hacerle partícipe de su valor. Este año, el jurado reconoció la "generosa dedicación" y el trato "cercano, familiar y cariñoso tanto con los pacientes como con sus familiares" de esta conocida sanitaria. La gala de ayer fue un aplauso a esa labor incansable en tiempos en los que la sanidad no pasa por su mejor momento, como dijo la presidenta del colectivo que entrega el premio, Natalia Rego.

Aplauso para todo el personal sanitario de Asturias

"Aquí tenemos la enorme suerte de contar con profesionales que se desviven por darnos la mejor de las atenciones a pesar de la falta de medios. Profesionales como 'Marimar', cuya sola presencia ya alivia nuestro malestar, pues sabemos que estaremos bien acompañados y en las mejores manos", apuntó Rego para pedir después un sonoro aplauso dirigido a todo el personal sanitario de Asturias.

La homenajeada agradeció, en primer lugar, la candidatura que presentó la Peña Sportinguista y después destacó la importancia del premio: "Saber que esas pequeñas cosas del día a día que a veces pasan desapercibidas, pero han sido valoradas, me conmueve profundamente", dijo en público. "Este reconocimiento lo siento muy cercano, porque viene de la gente con la que he compartido vida, trabajo y afectos; más allá del honor que supone, es también una muestra de vínculo, de pertenencia a este pueblo en el que siempre me he sentido acogida y querida", añadió.

El recuerdo a sus padres por su trabajo, entrega y compromiso

María del Mar tuvo un recuerdo especial para sus padres ("de ellos aprendí, con su ejemplo, el valor del trabajo, la entrega y el compromiso") e hizo pública la que se convirtió en la anécdota de la jornada. "Justo hoy, hace 43 años, en Vegadeo se celebraba la Noite Celta y os preguntaréis por qué recuerdo tan nítidamente esta fecha. Fue ese día cuando comenzó mi relación con quien hoy es mi marido (...) Elegí Vegadeo no solo para vivir, también para trabajar, y no me equivoqué".

María del Mar Rodríguez habló del cariño que siente por Vegadeo y hacia los vecinos, pacientes y profesionales con los que se encontró a lo largo de sus años de trabajo y recordó con pesar la falta de una de sus compañeras, María Jesús, y con entusiasmo al doctor Manuel De la Fuente: "Trabajar contigo ha sido un verdadero privilegio".

La asociación recordó, por su parte, sus 31 años de trabajo y agradeció la implicación de todos para hacer posibles las actividades que organiza el colectivo. "No ha sido una labor fácil: cada una de estas actividades conlleva muchas horas de trabajo que extraemos de nuestro tiempo libre; tejer una red de contactos y traerlos a nuestra villa, ya sea presencialmente o a través del papel; hacer frente a un sinfín de imprevistos de última hora; y sobre todo, la labor más difícil, atraer a personas que acudan a nuestros eventos. Porque todo el trabajo que realizamos, sin vosotros, no tiene sentido", relató la presidenta.

El acto se cerró con un gran aplauso a todo lo que representa la premiada: "Un ejemplo de trabajo constante, desinteresado y silencioso, cuyos frutos hacen crecer a nuestra villa".