"Llevo esperando esto desde pequeña", dice la proclamada Reina del LXVII Descenso a nado de la ría de Navia, Raquel Blanco

Ser la reina del Descenso a Nado de la ría de Navia no era una opción, era, casi, un compromiso, "algo que tenía que cumplirse", para la naviega Raquel Blanco, de 22 años, quien este año representará a la organización de la LXVII prueba deportiva.

Blanco, que acaba de concluir sus estudios de Terapia Ocupacional, colaboró desde niña con los preparativos de la prueba a nado. Lo resalta el comité organizador: "Ella es una joven naviega profundamente vinculada al Descenso desde su infancia y voluntaria incansable cada verano". Y lo recalca la protagonista: "Recuerdo cuando iba con mi familia a ver la proclamación de la reina y las damas y recuerdo también que un día quería verme en ese mismo escenario".

Cumplir un sueño

Ayer, jueves, en el cine Fantasio y durante los actos de apertura del programa del Descenso, cumplió«un sueño», como lo hicieron las damas, sus amigas Andrea Rodríguez y Laura García. La primera tiene 22 años, como la Reina, y la segunda, 21. En realidad, cuentan que eran las candidatas para llevar la muchas veces codiciada banda en el verano del covid. "Tuvimos que esperar algo más", resume risueña Andrea Rodríguez, quien estudia en Santiago de Compostela el doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo. "Esto me hace especial ilusión por mi amiga Raquel y porque estamos las tres juntas", apunta.

Verlo "desde otro lugar"

Todas colaboraron de niñas en el Descenso, una cita que es posible gracias al trabajo altruista de muchos naviegos. También Laura García recuerda sus vivencias de niña, cuando había que estar al pie del cañón por si era necesario. "Ahora vamos a verlo todo desde otro lugar", resume. "La proclamación como reina y damas es un sueño de las tres", añade dando importancia a su unión.

La reina y las damas acompañarán a la comitiva durante todos los desfiles tras disfrutar este jueves de un brindis en su honor y de una fiesta que dio el pistoletazo de salida a los que son "grandes días" para Navia, tal y como opina Raquel Blanco.

Las prueba centrales serán el sábado, con la XXVI Copa de Asturias y el domingo, con el LXVII Descenso Internacional a Nado de la ría de Navia. Como ocurre en todas las ediciones, el programa también incluye actos más folclóricos como el desfile de carrozas del domingo, previsto a las 19:15 horas, uno de los iconos de la programación del Descenso.