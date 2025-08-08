Sanjay Singh, presidente de la Asociación mundial de bateo de oro: "El bateo reúne a gente de todas las culturas, tiene el valor de la unidad"

Sanjay Singh es el presidente de la Asociación Mundial de Bateo de Oro (World Goldpanning Association) desde hace seis años y esta semana se encuentra en Navelgas disfrutando del Campeonato Mundial de la modalidad (actividad que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA) no solo como representante, sino como bateador. Con él ha viajado una delegación de participantes e incluso la ministra de Cultura, Deportes y Recreación de Mpumalanga (Sudáfrica), Leah Martha Mabuza. De hecho, Sanjay Singh trabaja en el Ministerio y su función gira en torno a la preservación y conservación de la historia y el patrimonio, que en la región sudafricana de la que proceden está muy vinculada al oro.

-¿Qué significa para usted estar en Navelgas?

-Ha sido un año de espera impaciente. Lo más bonito es que, estando en África, me sentí como si estuviera en sus reuniones, había una comunicación constante. Así que cuando llegué aquí sentí que era parte del equipo, no alguien de afuera. Los españoles trabajan duro y lo hacen con pasión.

-¿Cómo valora la organización del campeonato?

-Este campeonato marca un nuevo estándar, un nuevo modelo para el futuro. El comité organizador de España incluye tanto a jóvenes como a personas con experiencia y los resultados de esa estrategia están a la vista. Nunca antes habíamos tenido más de 500 participantes preinscritos, preregistrados y con pago anticipado, entre otras novedades. Creo que el secreto del éxito de este campeonato es que España no ha trabajado sola. Ha trabajado con otros países. Ha pedido ayuda. Ha sabido delegar. Ha sabido confiar.

-¿Qué significa el bateo de oro en la región sudafricana que representa para que haya venido también la ministra de Cultura en la delegación?

-Lo prioritario para el Gobierno sudafricano es la construcción de la nación y la cohesión social. Hay que recordar la historia de Sudáfrica, cuando vivíamos separados, donde lo bueno era solo para las personas blancas y lo malo para las personas negras. Ahora el Gobierno se esfuerza mucho por unir a todo el mundo. En el Departamento de Cultura, Deporte y Recreación seguimos ese mandato y buscamos actividades que unan a las personas. A través de los servicios museísticos y de patrimonio vimos que esta actividad es única para esta provincia y que además consigue reunir a personas de todas las culturas, edades, género… Por eso el gobierno puede apoyar el bateo. Los bateadores pensarán que el gobierno apoya el deporte. Pero lo que en realidad apoyamos es la construcción de la nación y la cohesión social.

-¿Qué aporta esa diversidad a esta disciplina?

-Demuestra que hay un espacio en el que podemos convivir en armonía y en paz los unos con los otros en un mundo lleno de guerras y enfrentamientos. Aquí nadie sabe cuál es la profesión del otro, a nadie le importa eso, solo importa que somos una familia la "Golden Family" y mi responsabilidad es promover esta unidad global y el valor de estar juntos.

-¿En qué momento está el bateo de oro?

-Si se observa el evento en República Checa el año pasado y este en España, hacía años que no había tantos participantes. Y ese número demuestra que no somos un caballo moribundo. Somos una actividad viva. La gente lo llama la “Golden Family” porque siente que pertenece a ella. Y mientras sientas que perteneces, volverás. Además, ver que cualquier gobierno quiere implicarse en algo que ni se conoce, es porque ve un valor. En este caso, el de la unidad, el de que una pequeña actividad, en un pequeño pueblo puede hacer que España aparezca en medios nacionales e internacionales.

-También se trabaja para atraer a las nuevas generaciones.

-Hace unos años la asociación tomó la decisión de introducir una categoría no oficial familiar y cada país tiene programas para la juventud. En Sudáfrica tenemos un programa escolar con el que hacemos actividades en colegios, un campeonato escolar que sirve para seleccionar a quienes irán a los campeonatos nacionales, que no pagan inscripción, la subvenciona el departamento de Cultura del gobierno.

-¿Qué consejo daría para practicar esta disciplina con éxito?

-No voy a contestar a eso. Pero lo que sí voy a decir es que, para preservar y proteger la tradición del bateo de oro, tenemos que pensar en cómo era esto hace cientos de años, cuando se descubrió el oro en los ríos. Usaban equipamiento tradicional y me gustaría que en nuestras competiciones hubiera un equilibrio mayor entre equipamiento tradicional y de velocidad. En cuanto a técnica, todos deben aprender a leer la arena. Porque en cada evento, la arena se comporta de manera distinta. Si sabes leerla bien, sabrás manejarla.