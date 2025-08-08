Tapia de Casariego arranca con la música celta: izado de bandera, gaitas y una petición

El XXVIII Festival Intercéltico d’Occidente (FIDO) de Tapia de Casariego ya está en marcha. La organización cumplió este jueves con la tradición: izar la bandera que simboliza el tiempo de fiesta y que Tapia se mueve por la música celta. Este año, el certamen cuenta con un nutrido programa de actividades.

Durante el acto inauguraral, el portavoz de la banda de gaitas organizadora del encuentro, Martín Cascudo, agradeció el trabajo de todos, desde las instituciones a los integrantes del grupo musical que capitanea: "Entre todos hacemos posible el festival". "Queremos que todo el mundo participe, que pasen el día entero aprendiendo de esta cultura", indicó desde un atril, en una abarrotada plaza de la Constitución.

Sacar a las calle la cultura celta

La cita fue seguida por centenares de personas. También por la Consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, quien destacó "los años de tradición" y la referencia que es el festival para Asturias y para otros lugares. "Pone en valor nuestra cultura y la saca a las calles; es una cita ineludible", opinó.

La consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, durante el acto. / T. Cascudo

"Para el gobierno de Asturias la defensa de los derechos culturales es bandera", dijo Gutiérrez, quien aprovechó la oportunidad para valorar el trabajo de los organizadores. "Llevan muchos años dejándose la piel para poder organizar este encuentro y las instituciones tenemos que estar por detrás", apuntó.

La Consejera recordó que los concejos con menor población o alejados del Centro deben recibir más apoyo y también agradeció el trabajo de las escuelas de música tradicional. "El programa de FIDO es maravilloso", añadió.

Por su parte, el alcalde de Tapia de Casariego, Pedro Fernández, animó a los tapiegos a cuidar el Festival "que es, hasta el momento, nuestra única Fiesta de Interés Cultural".