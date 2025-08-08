Tapia de Casariego arranca con la música celta: izado de bandera, gaitas y una petición
"Queremos que todo el mundo participe, que pasen el día entero aprendiendo de esta cultura", indicó el portavoz de la organización, Martín Cascudo, en una abarrotada plaza de la Constitución.
El XXVIII Festival Intercéltico d’Occidente (FIDO) de Tapia de Casariego ya está en marcha. La organización cumplió este jueves con la tradición: izar la bandera que simboliza el tiempo de fiesta y que Tapia se mueve por la música celta. Este año, el certamen cuenta con un nutrido programa de actividades.
Durante el acto inauguraral, el portavoz de la banda de gaitas organizadora del encuentro, Martín Cascudo, agradeció el trabajo de todos, desde las instituciones a los integrantes del grupo musical que capitanea: "Entre todos hacemos posible el festival". "Queremos que todo el mundo participe, que pasen el día entero aprendiendo de esta cultura", indicó desde un atril, en una abarrotada plaza de la Constitución.
Sacar a las calle la cultura celta
La cita fue seguida por centenares de personas. También por la Consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, quien destacó "los años de tradición" y la referencia que es el festival para Asturias y para otros lugares. "Pone en valor nuestra cultura y la saca a las calles; es una cita ineludible", opinó.
"Para el gobierno de Asturias la defensa de los derechos culturales es bandera", dijo Gutiérrez, quien aprovechó la oportunidad para valorar el trabajo de los organizadores. "Llevan muchos años dejándose la piel para poder organizar este encuentro y las instituciones tenemos que estar por detrás", apuntó.
La Consejera recordó que los concejos con menor población o alejados del Centro deben recibir más apoyo y también agradeció el trabajo de las escuelas de música tradicional. "El programa de FIDO es maravilloso", añadió.
Por su parte, el alcalde de Tapia de Casariego, Pedro Fernández, animó a los tapiegos a cuidar el Festival "que es, hasta el momento, nuestra única Fiesta de Interés Cultural".
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera